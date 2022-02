Pékin 2022: sauter dans l’univers des Simpson avec le big air

Non, ce n’est pas Bart, Homer, Lisa, Marge et Maggie Simpson qui sauteront sur le grand saut olympique à partir de ce soir. On peut toutefois s’y confondre tant le décor de Shougang autour duquel est construite la structure rappelle la très populaire émission de télévision américaine des Simpson.

À travers les ruines, les immeubles désaffectés et les bâtiments rénovés de l’ancien quartier industriel du district de Shijingshan est érigée une haute rampe permanente construite pour accueillir les épreuves de big air des Jeux olympiques.

Les Jeux de Pékin, doit-on le rappeler. Pas ceux de Springfield !

La rampe surplombe quatre tours de refroidissement jadis opérées par les industries sidérurgiques. Des tours semblables à l’usine nucléaire où travaille paresseusement Homer Simpson, depuis 1989, date à laquelle la télésérie a pris les ondes.

Mais il ne s’agit pas d’installations d’anciennes centrales nucléaires. Ces tours sont en fait des vestiges des aciéries ayant pollué l’air de Pékin durant près d’un siècle.

Deuxième vie

Dans son objectif de réutiliser les installations sportives bâties spécialement pour les Jeux d’été de 2008, le Comité organisateur des Jeux de 2022 ne comptait pas sur une rampe de big air. Il a donc commandé la construction d’un site permanent dans ce quartier situé à une trentaine de kilomètres du village olympique.

Le décor surprend. Tantôt vétustes, tantôt ultramodernes, deux mondes se chevauchent. Un repère nous ramène immédiatement au paysage des

Simpson : ces massives tours.

« C’est flagrant quand nous sommes en haut du saut, a lâché Sébastien Toutant, tordu de rire, lorsque questionné sur le sujet après l’entraînement, hier. C’est un paysage unique qui me fait immédiatement penser aux Simpson, à Homer et à Bart. »

Téméraire, casse-cou et ne reculant devant rien, à quel personnage pourrait coller « Seb Toots » ?

« Clairement à Bart, parce que c’est le p’tit c..., a aussitôt répondu de bon cœur et en plaisantant le champion défendant de l’épreuve en snowboard. Quand je regardais les bonshommes à la télé, c’étaient les Simpson. Je les regarde encore, car j’aime ça. »

Comme à la guerre

Parmi les participants à la compétition qui se met en branle dès ce soir, tant pour les planchistes féminines que masculins, les opinions sont mitigées à propos du site, a fait savoir Toutant, qui estime l’originalité de la rampe extraordinaire.

« Certains trouvent ça bizarre et d’autres trouvent ça beau. Personnellement, je crois que la vue est unique. On voit de très belles images. »

De son côté, Maxence Parrot a évidemment souligné les ressemblances avec la télésérie, mais il a aussi soulevé une autre image.

« On dirait vraiment qu’on se retrouve dans un plan à vol d’oiseau du jeu électronique [de guerre] Call of Duty. C’est sombre et on aperçoit un super beau saut en plein centre. »

Paysage unique

Du sommet de la structure, les planchistes, comme les skieurs acrobatiques avant eux, peuvent admirer le paysage au loin. Si les conditions climatiques et la qualité de l’air le permettent, ils perçoivent le centre-ville de Pékin à travers la brume.

Ils ont aussi une vue imprenable sur le nouveau pont Shougang et le temple de Bixiayuanjun du parc de Shijingshan. Ce temple religieux taoïste renferme des reliques vieilles de plus de 1000 ans.

Sous leurs pieds, la rivière Yongding serpente le secteur, près de deux énormes bassins d’eau qui s’étendent devant les tours de refroidissement.

La revitalisation de ce vieux quartier industriel devait être complétée avant l’arrivée des athlètes olympiques, mais ce n’est pas tout à fait le cas. La rouille des installations sidérurgiques et des bâtiments désaffectés fait encore partie du paysage local.

On voit par contre qu’au pays des Simpson qui accueille le ski acrobatique et le surf des neiges, le projet est bien avancé.

À VOIR AUSSI