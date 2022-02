Les Raptors freinés à huit

La séquence victorieuse des Raptors s’est arrêtée à huit, samedi à Toronto, eux qui ont vu leur élan freiné par les Nuggets de Denver, qui l’ont emporté 110 à 109.

Les favoris de la foule ont eu la chance de prolonger leur série, mais ils ont raté leur chance lors de leur dernière possession offensive du match.

Dans le duel du jour, Nikola Jokic, le joueur le plus utile de la NBA lors de la dernière campagne, s’est chargé de ralentir l’équipe de l’heure avec une performance de 28 points, 15 rebonds et six passes décisives.

Du côté des Raptors, Pascal Siakam et Fred VanVleet ont répliqué à Jokic, respectivement avec 35 et 25 points. Le premier a même complété son double-double, en vertu de ses 10 rebonds, mais en vain.

Pour leur part, les Québécois Chris Boucher et Khem Birch ont chacun inscrit quatre points, respectivement en 15 min 55 s et 17 min 54 s.

Les hommes de Nick Nurse auront la chance de commencer une autre série victorieuse, lundi, alors qu’ils rendront visite aux Pelicans de La Nouvelle-Orléans.