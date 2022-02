Christine de Bruin en bonne position pour une médaille

La Canadienne Christine de Bruin s’est installée en deuxième place après deux manches de monobob féminin, en bobsleigh, samedi aux Jeux olympiques de Pékin.

Elle entamera donc les troisième et quatrième manches en bonne position afin de gagner une médaille.

La représentante de l’unifolié a d’abord complété sa première descente en 1 min 5,12 s, ce qui lui a valu le troisième temps, à égalité avec l’Américaine Elana Meyers Taylor. De Bruin a amélioré son sort à sa deuxième tentative. En vertu d’un temps de 1 min 5,02 s, elle a grimpé d’un échelon, devançant ainsi l’Allemande Laura Nolte, qui a été beaucoup plus lente à sa seconde descente.

C’est toutefois l’ancienne porte-couleurs du Canada Kaillie Humphries, maintenant sous le drapeau américain, qui mène la compétition après deux manches. Elle compte un temps cumulatif de 2 min 9,10 s, elle qui a franchi le parcours en moins de 65 secondes à chacune de ses tentatives. Elle est la seule athlète à avoir réussi cet exploit.

De Bruin accuse ainsi 1,04 s de retard sur la représentante du pays de l’Oncle Sam. Elle devance toutefois Nolte et Meyers Taylor, ses deux poursuivantes les plus proches, respectivement par 0,18 et 0,28 seconde.

Les deux dernières manches auront lieu dimanche soir.

Curling : victoire importante des Canadiens

L’équipe canadienne de curling masculin, menée par Brad Gushue, a signé un important gain de 10 à 5 contre les Américains.

Les représentants de l’unifolié ont rapidement imposé leur rythme, volant quatre points à leurs rivaux au deuxième bout, alors que ces derniers avaient le marteau.

Les Canadiens n’ont eu qu’à maintenir leur rythme par la suite, amassant au moins un point aux quatrième, cinquième, septième et neuvième bouts.

En vertu de ce gain, le Canada partage la quatrième place avec les membres du Comité olympique russe, en vertu d’une fiche de trois victoires et deux défaites.

- En raison des forts vents et des chutes de neige qui touchent la station de Zhangjiakou, les qualifications du slopestyle féminin, en ski acrobatique, ont été repoussées à une date ultérieure, qui n’a toutefois pas été révélée.