Canadiens-Blue Jackets: nouveau mentor, fin de la glissade?

Les Canadiens de Montréal sont au cœur d’une affreuse séquence de six défaites consécutives. Huit avec les revers en prolongation face aux Golden Knights de Vegas et l’Avalanche, au Colorado, le 22 janvier.

Avec un nouveau stratège derrière leur banc, les Montréalais (8-31-16) espèrent avoir les armes pour mettre fin à cette glissade lorsqu’ils accueilleront cet après-midi les Blue Jackets de Columbus, qui les avaient rossés 6-3 le 30 janvier.

Non, Martin St-Louis ne s’amène pas en sauveur dans le fort du Bleu-blanc-rouge, mais, oui il semble raviver un vestiaire naguère éteint : l’ex-attaquant au regard perçant a été nommé pilote du Tricolore mercredi, puis il a vécu son baptême de feu dans la LNH le lendemain dans une défaite - somme toute encourageante - de 5-3 aux mains des Capitals de Washington et dans laquelle ses troupiers ont mitraillé Ilya Samsonov de 44 rondelles (il a survécu au match).

Revenons aux Blue Jackets. Le club de l’Ohio (22-22-1) joue pour ,500 et vient de remporter ses deux dernières sorties. Même si les Vestes Bleues n’appartiennent en rien à l’élite de la LNH, il connait une séquence de quatre victoires d’affilée sur les patinoires adverses.

Patrik Laine (cinq matchs) et Gustav Nyquist (quatre) sont chauds tel un poêle à bois par les temps qui courent. Le premier avait inscrit un doublé contre le CH, au dernier rendez-vous, faut-il rappeler, et c’est ce qui lui a permis de tisser une série de trois parties avec plus d’un point - un record de concession. L’autre a récolté deux aides, ce soir-là.

Du côté des hôtes, l’ailier aux boucles d’or Tyler Toffoli joue du hockey inspiré comme le démontrent ses cinq points en cinq matchs et l’étoile de Nick Suzuki brille, lui qui a amassé quatre points en autant de sorties.

Il ne faut pas non plus passer sous le silence les améliorations du jeune Cole Caufield. Le choix de premier tour des Canadiens en 2019 a fait honneur au numéro de Steve Shutt en secouant les cordages, jeudi soir, et il joue avec plus d’aplomb depuis quelques matchs.

Jouer sous les ordres d’une idole de jeunesse pourrait s’avérer le scénario idéal pour relancer ce joueur au petit gabarit doté du compas dans l’oeil.

Devant le filet, on pourrait avoir droit à un choc Elvis Merzlikins (16-12-1) c. Cayden Primeau (1-7-1), mais le tout reste à confirmer. Il s'agira du deuxième match de la saison entre les deux équipes.

Les Canadiens disputeront un deuxième match en 24 heures, dimanche, également à 12h30. Les Sabres de Buffalo seront en ville pour cette autre confrontation présentée sur nos ondes.