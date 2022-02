Skier pour les enfants de Leucan

Publié aujourd'hui à 13h33

Mis à jouraujourd'hui à 13h33

C’est avec beaucoup de plaisir que j’ai accepté d’être le porte-parole provincial du Défi Ski Leucan pour une sixième année de suite.

Créé en 2006, le Défi Ski, qui en sera à une 17e édition, a réuni plus de 20 000 skieurs et planchistes au fil des ans et a permis d’amasser plus de six millions de dollars.

Cette activité, qui est devenu un incontournable au Québec, permet d’amasser des fonds afin d’aider les enfants atteints de cancer et leurs familles.

Je vous rappelle que Leucan, qui existe depuis plus de 40 ans, offre un appui financier aux familles ainsi qu’un soutien et un accompagnement dans cette très difficile bataille qu’ait le cancer chez l’enfant.

J’ai le très grand privilège d’être le papa de trois enfants qui sont en santé, mais je sais très bien que ce ne sont pas tous les parents qui ont cette incroyable chance. C’est une façon pour moi de remercier la vie.

Cette année, le Défi Ski sera présent dans 6 régions du Québec (voir plus bas). La journée est festive et remplie de beaux moments. L’an dernier, j’ai participé avec ma fille de 6 ans et nous avons passé une journée tellement agréable et enrichissante.

Voici les endroits et les dates.

Abitibi : Mont-Vidéo et la Forêt récréative de Val-d’Or (12-13 mars)

Estrie : Bromont (12 mars)

Québec : Stoneham (26 mars)

Chaudière-Appalaches : Mont Adstock (19 mars)

Mauricie-et-Centre-du-Québec : Vallée du Parc (12 mars)

Saguenay-Lac-St-Jean : Mont-Belu et Valinouët (11-12 mars)

Pour vous inscrire, je vous invite à visiter les www.defiski.com . Les participant(e)s sont invités à former une équipe d’une à quatre personnes. Chaque membre de l’équipe doit effectuer une descente à l’heure pendant la journée. Dans certaine région, il y a aussi le volet corporatif où les gens sont invités à former des équipes de quatre à huit personnes.

Merci et je vous souhaite une belle journée.