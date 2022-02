Olympiques: les résultats canadiens du 11 février

Le patineur de vitesse courte piste Steven Dubois a poursuivi son bon travail en accédant aux quarts de finale du 500 mètres masculin, vendredi, aux Jeux de Pékin.

Le médaillé d’argent du 1500 m des présentes Olympiques a dominé sa vague de qualification comprenant trois autres compétiteurs; les deux premiers ont passé à l’étape suivante. Celle-ci est prévue dimanche matin, heure du Québec.

Un autre représentant de l’unifolié accompagnera Dubois en quart, soit Jordan Pierre-Gilles. Ce dernier patinait dans la quatrième vague qualificative et il a fini deuxième, tout juste derrière le Kazakh Denis Nikisha.

Quant à Maxime Laoun, son parcours fut bref. Le Québécois a chuté au cours de sa course de qualification et a terminé en queue de peloton.

Déception, en double

Du côté féminin, Courtney Sarault et Alyson Charles ont toutes deux mordu la poussière en quart de finale du 1000 m. Sarault était pourtant bien placée durant les premiers tours de sa vague, pourchassant la dangereuse Italienne Arianna Fontana pour la tête. Cependant, elle a été dépassée par la Belge Hanne Desmet en fin de course et s’est contentée de la troisième place, ce qui fut insuffisant pour poursuivre.

Plus tard, Charles a vu ses espoirs s’envoler quand un contact avec une rivale a nui à sa performance. La Québécoise a fini dernière parmi les cinq participantes de sa vague des quarts.

Le Canada qualifié pour la finale du relais

Le quatuor québécois en action au relais masculin 5000 mètres en patinage de vitesse courte piste s’est qualifié pour la finale de la compétition, vendredi, aux Jeux de Pékin.

Dubois, Laoun, Pascal Dion et le vétéran Charles Hamelin, qui en est à ses adieux olympiques, ont terminé en tête de leur vague demi-finale. Ils ont devancé par moins d’une seconde leurs rivaux italiens, tandis que les Chinois ont avancé au tour ultime après révision d’une séquence vidéo par les juges. Les Japonais ont été relégués à la finale B.

La course finale aura lieu mercredi et mettra également en scène les Sud-Coréens et les Russes.

Course satisfaisante pour Olivier Léveillé

Le fondeur québécois Olivier Léveillé est parvenu à conclure parmi les 30 premiers à l’épreuve du 15 kilomètres classique chez les hommes des Jeux olympiques de Pékin, vendredi.

Avec un temps de 40 min 52,00 s, il a pris le 29e rang de la compétition remportée par le Finlandais IIvo Niskanen en 37:54,80. Le Russe Alexander Boshunov (38:18,00) et le Norvégien Johannes Hosflot Klaebo (38:32,30) ont complété le podium.

Ayant terminé 31e au skiathlon plus tôt aux Jeux, Léveillé affichait sa satisfaction au terme de sa journée de travail. «Ç’a bien été en général, a-t-il mentionné à Radio-Canada. Je suis bien parti et j’ai été constant tout au long de la course. Des fois, en altitude, on sent qu’on est toujours pris dans la même vitesse, mais elle était assez rapide aujourd’hui [vendredi]. Alors, c’est bon pour moi.»

Chez les autres représentants du pays, Rémi Drolet (41:07,70) et Antoine Cyr (41:17,70) ont respectivement conclu aux 33e et 37e échelons.

D’autres ennuis pour Ted-Jan Bloemen

Le patineur de vitesse longue piste canadien Ted-Jan Bloemen a été incapable de répéter ses exploits des Jeux olympiques précédents, connaissant une autre journée difficile sur la glace vendredi à Pékin, cette fois à l’épreuve du 10 000 mètres.

Le double médaillé des Jeux de Pyeongchang en 2018 s’est contenté de la huitième place avec un chrono de 13 min 01,39 s, bien loin de sa marque olympique de 12:39,77 établie en Corée du Sud. Il a vu le Suédois Nils van der Poel établir un nouveau record mondial et filer vers l’or. Le gagnant a patiné en 12:30,74 pour devancer le Néerlandais Patrick Roest (12:44,59) et l’Italien Davide Ghiotto (12:45,98).

Le meilleur Canadien fut Graeme Fish, sixième avec un temps de 12:58,80.

Au 5000 m, van der Poel et Roest avaient également monopolisé les deux premières marches du podium, tandis que Bloemen s’était retrouvé 10e. En 2018, l’athlète de l’unifolié avait empoché l’argent sur cette distance et l’or au 10 000 m.

Curling : le Canada n’a pas été dans le coup

En curling féminin, la formation canadienne a encaissé sa première défaite du tournoi olympique, encaissant un revers de 8 à 5 contre le Japon dans un match peu satisfaisant.

La skip Jennifer Jones et ses coéquipières détenaient une courte avance de 2 à 1 après les deux premiers bouts, mais leurs adversaires ont profité du marteau pour réaliser un doublé au troisième. Les gagnantes ont ensuite volé un point lors de chacun des deux engagements suivants pour placer le Canada en difficulté.

Avec une fiche de 1-1, l’équipe de la feuille d’érable tentera de se ressaisir face à la Suède, championne olympique en titre, plus tard en journée.

Biathlon : les Canadiens loin derrière

Au sprint 7,5 kilomètres féminin de biathlon, Emma Lunder a été la meilleure Canadienne parmi les quatre athlètes du pays en lice, la course étant remportée par la Norvégienne Marte Olsbu Roeiseland.

Grâce à un temps final de 20 min 44,30 s, celle-ci a eu le dessus sur la Suédoise Elvira Oeberg (+30,90) et l’Italienne Dorothea Wierer (+37,20). Dans cette épreuve regroupant 89 concurrentes, Megan Bankes (+3:51,10) a fini 77e, tandis que Sarah Beaudry (+4:01,60) et Emily Dickson (+4:06,00) ont pris les 80e et 81 places.