Murray: «je trouvais cela étrange»

Double champion de la coupe Stanley avec les Penguins de Pittsburgh, Matt Murray a croisé le fer pour une première fois contre son ancienne équipe, jeudi, devant la cage des Sénateurs d’Ottawa et même s’il a excellé, il aurait voulu une meilleure conclusion.

Les «Sens» ont laissé le gardien ontarien à lui-même au Centre Canadian Tire. Les Penguins l’ont emporté 2 à 0, ne parvenant qu’à tromper la vigilance de Murray à une seule occasion en 44 lancers.

«J’ai essayé de percevoir cette partie comme n’importe quelle autre, a dit l’athlète de 27 ans, dont les propos ont été repris par le site de la Ligue nationale de hockey (LNH) au terme de la rencontre.

«Cela faisait deux ans que j’attendais ce duel. Au début de la partie, je savais mieux que n’importe qui à quel point ces gars sont dangereux à l’attaque. Je me sentais presque comme à l’entraînement, puisque je les ai vus jouer pendant tellement d’années. C’est sûr que c’était différent, je trouvais cela étrange.»

Après un début de carrière étincelant à Pittsburgh, où il a maintenu un dossier de 117-53-19 et un taux d’efficacité de ,914, en plus de ravir le poste de gardien partant à Marc-André Fleury, Murray a élu domicile dans la capitale canadienne. Acquis par voie de transaction, il s’est vu offrir un contrat de quatre ans et de 25 millions $ par le directeur général Pierre Dorion.

Le cerbère a connu une chute vertigineuse à Ottawa. Cette saison, après une série de performances décevantes, il a été soumis au ballottage et s’est rapporté aux Senators de Belleville, dans la Ligue américaine de hockey. Il a toutefois pu redresser la barre à son rappel, si bien qu’il présente maintenant une fiche de 5-7-2, une moyenne de buts alloués de 2,61 et un taux de ,920.