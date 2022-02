Mais Kase qui s'est passé?

Nikita Zadorov en a fait voir de toutes les couleurs à Ondrej Kase avec possiblement la mise en échec de l'année dans la LNH.

Il faut dire que les Flames auront donné le ton au match avec leur robustesse, Matthew Tkachuk particulièrement.

Ainsi, la troupe de Darryl Sutter l'emporte 5-2 pour prolonger à 5 leur série de victoires. Par le fait même, celle des Maple Leafs s'arrête à 6.

Dans l'ensemble, ce sont les défenseurs de Calgary qui ont fait la différence. Noah Hanifin et Rasmus Andersson ont été excellents avec 1 but et 1 passe chacuns.

Chez les perdants, c'était le premier match depuis le 5 janvier où Mitch Marner n'inscrivait pas un but. Ce dernier avait 19 points à ses 8 derniers matchs avant d'être blanchi ce soir.

Lightning (2) c. Avalanche (3)

Hurricanes (6) c. Bruins (0)

Devils (7) c. Blues (4)

Blue Jackets (4) c. Sabres (3) Prol.

Penguins (2) c. Senateurs (0)