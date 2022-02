Les Remparts à court de réponses

Les Remparts de Québec ont subi une troisième défaite de suite, vendredi au Centre Slush Puppie, alors que les Olympiques de Gatineau les ont vaincus 4 à 2.

C’est un filet de Cole Cormier, alors qu’il restait un peu plus de six minutes au temps règlementaire, qui a été décisif en faveur des favoris de la foule. L’ancien des Remparts a ainsi fait mal à ses ex-coéquipiers, lui qui avait aussi amassé une mention d’aide sur un filet de Simon Pinard en deuxième période. Ce dernier a complété un doublé dans un filet désert.

À l’autre bout de la patinoire, les Remparts se sont butés au gardien Rémi Poirier, qui a repoussé 27 des 29 tentatives adverses pour signer le gain. Il a été particulièrement mis à l’épreuve au dernier vingt, où il a bloqué 13 rondelles sur 14 lancers.

«J’ai trouvé qu’on a eu des bonnes chances de marquer. Son gardien a fait des bons arrêts. On a manqué le filet dans des opportunités qu’on n’aurait pas dû manquer le filet. De notre côté on a eu de l’offensive, on aurait aimé ça en avoir un peu plus, mais je dirais que je suis satisfait de ce qu’on a généré», a commenté en conférence de presse l’entraîneur-chef Patrick Roy.

«Il faut être peut-être un petit peu plus patience devant le filet adverse ou peut-être s’investir un peu plus au niveau de cacher sa vue et avoir des écrans devant le filet. C’est ça que j’aimerais voir un peu plus au niveau de notre offensive. Ça n’a pas toujours besoin d’être des tic-tac-toes. Un moment donné, ça peut être au pic et à la pelle.»

Viljami Marjala, en première période, et Mikael Huchette, au troisième vingt, ont déjoué l’homme masqué des Olympiques.

Du côté de l’équipe locale, Isaac Belliveau a aussi touché la cible, tandis que Zachary Dean et Mathieu Bizier ont obtenu deux mentions d’aide.

Du renfort

Les deux équipes s’affronteront de nouveau samedi. Pour l’occasion, les Remparts devraient bénéficier de renfort à l’attaque, puisque les attaquants Théo Rochette et Zachary Bolduc ont conclu leur isolement préventif, eux qui avaient été en contact avec une personne positive au virus. Ils devront toutefois présenter un test négatif au virus.

Rochette et Bolduc comptent respectivement 39 et 37 points cette saison.