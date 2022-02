Deux retours et un absent chez les Rangers

Les Rangers de New York ont salué le retour sur la glace du défenseur Adam Fox et de l’attaquant Filip Chytil, vendredi, mais ils ont aussi appris que l’attaquant Kaapo Kakko serait absent pour au moins un autre mois.

Dans le cas de l’arrière de 23 ans, plus récent récipiendaire du trophée Norris, remis annuellement au meilleur défenseur de la Ligue nationale de hockey (LNH), il a raté les trois derniers matchs des siens en raison d’une blessure au haut du corps subie le 27 janvier.

«Il a bien paru, de dire l’entraîneur-chef Gerard Gallant, dont les propos ont été repris par le site du circuit Bettman au terme de l’entraînement des siens. C’était seulement le premier jour, mais il a bien paru, tout se passe bien et nous nous attendons à ce qu’il soit prêt [pour le prochain match].»

Fox est en bonne position pour défendre son titre de meilleur défenseur de la LNH, lui qui trône au sommet du classement des pointeurs chez les arrières, avec 47 points, à égalité avec Victor Hedman du Lightning de Tampa Bay.

Les Blueshirts n’ont toujours pas disputé un match depuis le retour de la pause du match des étoiles, leur dernier duel remontant au 1er février. Fox devrait donc être de la formation des siens, mardi, contre les Bruins de Boston.

Chytil aussi pourrait réintégrer l’un des trios des Rangers contre le club du Massachusetts, lui qui a raté les cinq derniers duels des siens en raison d’une blessure au bas du corps.

Une blessure persistante dérange Kakko

Le cas de Kakko en est un plutôt étrange. Le 22 janvier, le Finlandais avait participé à l’échauffement des siens avant la rencontre face aux Coyotes de l’Arizona, mais n’avait pas pris part au match. Gallant avait alors dit qu’il s’agissait d’un cas réévalué sur une base quotidienne.

Or, le deuxième choix au total de l’encan 2019 de la LNH a maintenant raté les six derniers matchs des siens et son absence se prolongera.

«Les médecins m’ont dit qu’il en a pour un mois, a mentionné Gallant. Nous voulons nous assurer qu’il soit fin prêt à son retour. Nous verrons où il en est rendu dans trois semaines.»

À sa troisième année en Amérique du Nord, l’athlète de 20 ans a encore de la difficulté à répondre pleinement aux attentes habituellement placées dans un joueur sélectionné aussi hâtivement au repêchage. En 37 matchs, il compte 14 points.

«Il jouait bien [avant sa blessure], a assuré Gallant. C’est un très bon joueur défensif. Il ne marquait pas autant qu’il l’aurait souhaité, mais j’aimais son jeu. Il est intelligent pour son âge. Il jouait beaucoup sur nos meilleurs trios et sa situation s’en va dans la bonne direction. Il n’y a rien que je n’ai pas aimé de lui cette saison. Il aimerait simplement marquer plus et nous aimerions aussi le voir inscrire plus de buts, mais nous aimons son jeu.»

Avec 64 points en 47 matchs, les Rangers reposent au troisième rang de la section Métropolitaine.