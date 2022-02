«Brady nous a insufflé des choses» - Mike Evans

La retraite de Tom Brady libère une place de quart-arrière chez les Buccaneers de Tampa Bay, mais ce n’est pas le premier venu qui pourra chausser ses immenses souliers. Néanmoins, les graines semées par l’homme de 44 ans à ses deux dernières saisons permettront à l’équipe de bien s’en sortir.

Le Californien laisse les «Bucs» dans de meilleures dispositions que lorsqu’il les avait rejoint en 2020. Gagner un Super Bowl forge le caractère, et les joueurs ont bénéficié des conseils de celui que plusieurs considèrent comme le plus grand joueur de football de tous les temps.

«Nous devons poursuivre ce que nous avons fait. Nous trouverons un quart-arrière quand ce sera le moment, a confié vendredi le receveur de passes Mike Evans au site web de la NFL. J’espère que ce sera bientôt pour apprendre à travailler avec lui.»

«[Brady] nous a insufflé des choses : une éthique de travail, toujours être à notre meilleur semaine après semaine, s’assurer que nos corps sont en santé et à leur meilleur. Il nous a tellement appris ces deux dernières années, alors nous devons seulement continuer», a ajouté celui qui a réussi une huitième campagne consécutive de plus de 1000 verges en 2021.

Les Buccaneers pourraient perdre plusieurs éléments importants pendant la saison morte. Rob Gronkowski, Leonard Fournette et Ryan Jensen, pour ne nommer que ceux-là, seront libres comme l’air. Evans sait toutefois que les siens approcheront désormais la compétition avec une nouvelle philosophie, grâce à Brady.

Un remplaçant tout près?

Tampa Bay pourrait d’ailleurs regarder à l’interne pour choisir un nouveau pivot de confiance. Evans a vanté les habiletés de Kyle Trask, que le célèbre numéro 12 a pris sous son aile la saison dernière.

«Il était derrière Tom, il l’a beaucoup observé. Il est un gars très talentueux. Il a beaucoup de talent avec son bras et il est un étudiant du jeu. J’espère qu’il éclora l’an prochain», a-t-il mentionné.

«Peu importe qui sera le quart-arrière, c’est mon travail d’être libre pour lui et d’attraper le plus de ballons possible. Je ne sais pas à quoi l’équipe pense», a ajouté Evans.