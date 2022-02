Nicolas et Miha Fontaine : tel père, tel fils

Trente ans après avoir raflé une médaille d’argent aux Jeux olympiques d’Albertville dans l’épreuve de démonstration de saut à ski, Nicolas Fontaine a vu son fils Miha monter sur la troisième marche du podium dans la même discipline, jeudi matin, à Pékin.

«C’est sûr que c’est spécial, parce que ça fait 30 ans, les JO [d’Albertville]. Je ne le réalisais pas, mais je vois plein de similitudes avec mon garçon», a indiqué le paternel de la famille Fontaine sur les ondes de LCN, jeudi.

La formation canadienne composée de Lewis Irving, Marion Thénault et Miha Fontaine a devancé les Suisses pour remporter le bronze. Des six équipes au départ, les quatre meilleures poursuivaient leur route en finale.

«J'espérais vraiment que Miha fasse un bon saut, a enchaîné Fontaine. À son premier saut, il a manqué de vitesse, un peu. Ce qui est arrivé, c’est qu’il a pris plus de vitesse et il a fait un plus gros saut. C’était l’euphorie dans la maison, c’était vraiment le fun de suivre ça.»

Il va sans dire que la famille Fontaine a eu un impact énorme sur le saut à ski canadien. En temps normal, Nicolas Fontaine se serait d’ailleurs dirigé vers Pékin pour entraîner l’équipe nationale.

«Le sport a failli mourir à plusieurs reprises, mais on s’est accroché, on a travaillé fort, on a inspiré des gens. Si j’avais été là-bas, j’aurais été entraîneur et je me serais occupé des autres athlètes en même temps. Là, j’ai pu le vivre en tant que parent. J’ai réalisé ce matin [que] j’étais vraiment content de ne pas être là-bas», a-t-il relativisé.