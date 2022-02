EN DIRECT | Capitals – Canadiens

Grande première! Martin St-Louis dirige un premier match à la barre du Bleu-Blanc-Rouge alors que les Canadiens de Montréal (8-30-7) disputent la victoire aux Capitals de Washington (25-14-9) au Centre Bell, jeudi soir.

Nous sommes en troisième période. La marque est de 4-2 en faveur des Capitals.

TROISIÈME PÉRIODE

03:40 - La pression exercée par la troupe de Martin St-Louis force Martin Fehervary à trébucher Joel Armia. Chance en or pour le Bleu-Blanc-Rouge de réduire la marque à un seul filet.

02:46 - L'énergie du désespoir se fait ressentir en début de période. Brendan Gallagher et Ben Chiarot appliquent beaucoup de pression et sont engagés.

00:23 - Le trio de Nick Suzuki amorce le troisième engagement avec brio. Le jeune espoir attaque la cage des Capitals avec fougue, mais se bute à Ilya Samsonov.

00:00 - Début de la période.

DEUXIÈME PÉRIODE

20:00 - Fin de la période.

15:58 - BUT MTL 4-2 Cole Caufield débloque! Le franc-tireur décoche un tir du revers qui bat le portier Ilya Samsonov dans le haut du filet en avantage numérique. Nick Suzuki et Tyler Toffoli se font complices.

15:16 - L'infériorité numérique des Caps n'empêche pas Nic Dowd de se porter à l'attaque. Son tir trompe Montembeault, mais pas le poteau.

14:56 - Lars Eller écope d'une punition mineure. Avantage numérique Tricolore.

12:35 - Samuel Montembeault se dresse devant la frappe de Conor Sheary. Bel arrêt.

12:08 - Jake Evans retient Tom Wilson. Jeu de puissance Capitals.

08:03 - Nicklas Backstrom propulse Tyler Toffoli contre la bande. Punition mineure pour double-échec.

05:18 - BUT WSH 4-1 Joe Snively inscrit son deuxième filet de la rencontre et en carrière et chasse du même coup Cayden Primeau de la rencontre au profit de Samuel Montembeault.

04:09 BUT MTL 3-1 Rem Pitlick récupère une rondelle libre à l'embouchure du filet et enfile l'aiguille. Josh Anderson et Kale Clague obtiennent des aides sur ce premier but dans l'ère Martin St-Louis.

03:40 - BUT WSH 3-0 Carl Hagelin bat Cayden Primeau d'un angle impossible et propulse les Caps en avant 3-0.

02:46 - Cole Caufield récupère une rondelle libre en territoire offensif et voit son tir être bloqué par Dmitry Orlov.

02:03 - Cayden Primeau échappe la rondelle sur un tir anodin de Joe Snively et la séquence se transforme en chance de marquer pour les Capitals.

00:13 - Garnet Hathaway applique un solide coup d'épaule à l'endroit d'Alexander Romanov en zone offensive.

00:00 - Début de la période.

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00 - Fin de la période.

19:03 - Alexander Romanov accepte la remise en retrait de Rem Pitlick et dégaine rapidement. La rondelle termine sa course sur la tige métallique.

18:50 - Josh Anderson applique un bon coup d'épaule à l'endroit du colosse Tom Wilson.

15:57 - Ryan Poehling coupe directement au filet d'Ilya Samsonov avec vitesse, sa manoeuvre rate, mais bel effort.

11:23 - Brendan Gallagher et Cole Caufield tentent d'en faire trop sur l'attaque en cinq et sont coupables de revirements.

09:56 - Dmitry Orlov s'interpose devant Jake Evans. Avantage numérique Montréal.

07:30 - Le quatuor défensif exécute du bon travail en infériorité numérique, Paul Byron en profite pour décocher un bon tir vers Ilya Samsonov et force une mise en jeu à 200 pieds de son territoire.

06:24 - Ben Chiarot en met trop au goût des officiels à l'endroit de Conor Sheary. Punition mineure.

05:40 - Moins de 20 secondes plus tard, encore une fois, Garnet Hathaway s'échappe et tente de battre Cayden Primeau d'in tir dans le haut du filet, le cerbère du Tricolore ferme la porte.

05:24 - BUT WSH 2-0 Connor McMichael double l'avance des siens seulement 20 secondes plus tard d'un faible tir des poignets. Lars Eller et Trevor van Riemsdyk obtiennent des aides.

05:04 - BUT WSH 1-0 Joe Snively récupère un juteux retour dans l'enclave et trompe la vigilance de Cayden Primeau pour faire 1-0 en faveur des Caps. Il s'agit de son premier filet en carrière dans le circuit Bettman.

03:56 - Tyler Toffoli tente de s'échapper, malgré un repli défensif agressif des Capitals, l'attaquant des Canadiens dirige un tir du revers facilement stoppé par Ilya Samsonov.

02:23 - Les deux équipes jouent avec vitesse et intensité, cependant les Capitals obtiennent les meilleures chances jusqu'à présent.

00:01 - Le trio composé de Nick Suzuki, Artturi Lehkonen et Tyler Toffoli est désigné par Martin St-Louis pour amorcer la rencontre.

00:00 - Début de la partie.

Devant le filet

Cayden Primeau Fiche: 1-6-1 / Moyenne de buts alloués: 4,63 / Taux d’efficacité: ,874%

Ilya Samsonov Fiche: 14-6-3 / Moyenne de buts alloués: 2,89 / Taux d’efficacité: ,902%

