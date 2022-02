Capitaine Staal satisfait

L’attaquant Eric Staal, capitaine de l’équipe canadienne au tournoi de hockey masculin des Jeux olympiques de Pékin, s’est montré satisfait après la victoire de 5 à 1 contre l’Allemagne, jeudi.

«Ça ne fait aucun doute que l’intensité était au rendez-vous, et c’est une victoire importante pour notre groupe», a indiqué celui qui a porté brièvement les couleurs du Canadien de Montréal lors de la saison 2020-2021.

«Les gars ont profité de quelques bonnes occasions en début de rencontre, et l’équipe a continué sur cette lancée par la suite, a analysé Staal, cité sur le site web de Hockey Canada. Il faut s’assurer de décrocher les victoires, peu importe la façon d’y arriver. Mais on va poursuivre notre développement et continuer de nous améliorer au fil du tournoi.»

Le Canada(1-0) poursuivra la phase préliminaire contre, dans l’ordre, les États-Unis et la Chine au cours du week-end.