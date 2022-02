Antoine Roussel est étonné

Le fait que les Coyotes vont de l'avant avec le projet de jouer dans un amphithéâtre de 5000 places surprend quand même Antoine Roussel.

C'est ce que l'attaquant de la formation de l'Arizona a déclaré à Jean-Charles Lajoie, jeudi.

«Pour être honnête, je suis étonné que ce projet continue d'avancer. Maintenant, je pense que les gouverneurs et l'Association des joueurs vont certainement avoir leur mot à dire dans la suite des choses. On entend parler de l'aménagement, de la chambre des joueurs et des plans. Le projet va quand même bon train. C'est difficile pour moi de m'exprimer à ce propos puisque je joue encore pour l'équipe.»

