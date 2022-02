À VOIR | Matthew Tkachuk mystifie Robin Lehner

L’attaquant des Flames de Calgary Matthew Tkachuk a réussi un but spectaculaire mercredi soir contre les Golden Knights de Vegas.

Alors que Calgary avait déjà les devants 4-0 en début de troisième période, Tkachuk est parvenu à déjouer le gardien Robin Lehner en ramenant la rondelle de derrière le filet et en lançant avec le bâton entre ses jambes. Il s’agissait d’un 21e filet cette saison pour l’attaquant américain.

Voyez la séquence dans la vidéo ci-dessus.

Les Flames ont finalement défait les Golden Knights par la marque de 6-0 et Tkachuk a terminé la rencontre avec un but et deux aides.