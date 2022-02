Une rencontre avec Guy Lafleur: «Tu ne peux pas battre ça!»

Dans le 48e épisode du balado «Femme d’Hockey», présenté par IGA, Isabelle Ethier a jasé de hockey et de football avec Isabelle Racicot.

Même si celle qui est notamment chroniqueuse à l’émission de TVA Salut Bonjour avoue préférer le ballon ovale à la rondelle, elle admire tous les athlètes, tous sports confondus.

«J’ai tellement d’admiration pour les athlètes, pour tous les sacrifices et le travail derrière. Je trouve qu’on est souvent dur avec eux, mais ce sont des humains.»

D’ailleurs, c’est le côté humain des athlètes qui l’intéresse d’abord et avant tout.

«Ce qui m’intéresse, ce sont les histoires des joueurs. Quand je connais leur histoire, je m’attache plus à eux. Avec l’arrivée de Chantal Machabée avec les Canadiens, j’imagine qu’on verra plus le côté humain des joueurs. C’est une partie importante quand je regarde un sport. Je n’apprécie pas seulement leur travail, j’aime voir les étapes dans la vie d’un athlète et comprendre ce qui se passe dans leur tête», a-t-elle expliqué.

«Je ne suis pas reconnue pour le hockey, davantage pour le football, mais j’ai des bonnes histoires de hockey», a-t-elle ajouté.

La chance d'une vie

On ne peut vraiment pas la contredire! Elle a entre autres raconté une rencontre marquante avec l’idole de toute une génération de Québécois : Guy Lafleur.

«Je me suis déjà envoyée en l’air avec Guy Lafleur! J’ai eu la chance de faire un tour d’hélicoptère avec lui pendant un après-midi. Il pilotait et avait ma vie entre les mains! Je suis vraiment chanceuse d’avoir vécu ce moment-là, c’était phénoménal. Il est tellement gentil, j’ai passé un excellent moment. Tu ne peux pas battre ça!»

Isabelle Racicot a également parlé de son désir caché de travailler un jour dans le monde du football, particulièrement dans la NFL.

«Je n’ai pas écarté cette possibilité, mais il faudrait que je me fasse un plan si je veux vraiment le faire. Je travaillerais pour une équipe de football demain matin sans problème. J’ai eu cette discussion avec Catherine Raiche, une femme dont j’admire le parcours et sa façon de voir les choses. Je pourrais offrir mes services bénévolement, comme elle l’a fait avec les Alouettes de Montréal, pour commencer, et après faire mes classes. Ce n’est pas impossible.»

Écoutez l’épisode complet ici:

Le balado «Femme d'Hockey» est produit en partenariat avec TVA Sports pour sa troisième saison et est diffusé chaque semaine.