Une prolongation de contrat pour Craig Berube

La même journée où le Canadien de Montréal a montré la porte de sortie à l’entraîneur-chef Dominique Ducharme pour le remplacer par Martin St-Louis, les Blues de St. Louis ont décidé de miser sur la stabilité.

En effet, l’organisation a annoncé mercredi avoir octroyé une prolongation de contrat de trois ans au pilote Craig Berube. Cette nouvelle entente fait en sorte que l’homme de 56 ans a obtenu une certaine sécurité d’emploi jusqu’à la conclusion de la saison 2024-2025.

«J’apprécie travailler avec [le directeur général] Doug Armstrong et [le président] Tom Stillman, ainsi qu’avec notre personnel, nos entraîneurs et nos joueurs. Pourquoi voudrais-je aller ailleurs? Je me plais beaucoup ici», a déclaré Berube dans un communiqué publié sur le site web des Blues.

L’ancien joueur de la Ligue nationale de hockey (LNH) est présentement au cœur de sa quatrième campagne derrière le banc de la formation de St. Louis. Il s’était vu offrir le poste d’entraîneur-chef par intérim de l’équipe en novembre 2018, après le congédiement de Mike Yeo.

Cette saison-là, les Blues ont remporté la quatrième coupe Stanley de leur histoire. Berube a ensuite obtenu le poste à part entière.

«Je suis arrivé ici il y a quatre ans et nous avons eu beaucoup de succès. Nous avons une chance de gagner à nouveau. Je pense que Doug fait tout ce qu’il peut pour mettre une équipe gagnante sur la glace, et en tant qu’entraîneur, je pense que c’est une bonne chose», a aussi dit Berube.

Avant de faire le saut derrière le banc, le natif de l’Alberta a disputé 1054 rencontres dans la LNH. Il a amassé 61 buts et 98 mentions d’aide pour 159 points dans l’uniforme des Flyers de Philadelphie, des Maple Leafs de Toronto, des Flames de Calgary, des Capitals de Washington et des Islanders de New York.