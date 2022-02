Un 500e but pour Sidney Crosby, jeudi?

Le capitaine des Penguins de Pittsburgh, Sidney Crosby, pourrait devenir le 46e hockeyeur de l’histoire à atteindre le plateau des 500 buts en carrière durant le match de jeudi contre les Sénateurs d’Ottawa.

Le célèbre numéro 87 s’est approché à un filet de ce plateau en touchant la cible dans un gain de 4 à 2 face aux Bruins de Boston, mardi. Son prochain but lui permettra de rejoindre Lanny McDonald au 45e rang de tous les temps et il sera également le 11e homme à faire son entrée dans le groupe sélect en ayant joué des rencontres pour les Penguins.

Les Mario Lemieux, Jaromir Jagr, Joe Mullen, Ron Francis et Mark Recchi ont ainsi récolté passablement de succès dans l’ouest de la Pennsylvanie, tandis que Marian Hossa, Luc Robitaille, Jarome Iginla, Bryan Trottier et Patrick Marleau (un seul dans son cas) ont amassé quelques-uns de leurs nombreux filets dans l’uniforme noir et jaune du club.

«Il est tellement déterminé à être le meilleur. Et puis il est prêt à travailler tous les jours. Il est le premier joueur sur la glace, et il y a toujours de petits aspects de son jeu où il identifiera qu'il doit s'améliorer et il travaille sur ces petites choses chaque jour», disait récemment l’entraîneur-chef des Penguins, Mike Sullivan, au site NHL.com concernant Crosby.

Son habileté à se distinguer de différentes manières continue aussi d’épater ses coéquipiers et les autres joueurs de la ligue.

«Il marque de divers angles. Il peut le faire avec un genou sur la glace. Son quotient intellectuel du hockey est réel. Il voit des trucs que nous n’apercevons pas nécessairement. Il est capable de modifier son angle. La vitesse avec laquelle il décoche son tir peut tromper également le gardien. C’est une combinaison de plusieurs facteurs», a souligné le défenseur Kristopher Letang au site triblive.com.

Des célébrations modestes?

Si Crosby confirme son exploit jeudi, il risque toutefois de le vivre dans un lieu plutôt silencieux. Effectivement, les Sénateurs ne peuvent accueillir que 500 spectateurs au Centre Canadian Tire et ce sera encore le cas pour ce match. Par contre, s’il est tenu en échec par les hommes de l’instructeur-chef D.J. Smith, l’attaquant pourra se reprendre en présence d’une foule digne des ligues professionnelles.

Après Ottawa, les Penguins visiteront les Devils du New Jersey, dimanche après-midi, avant de recevoir les Flyers de Philadelphie, mardi.