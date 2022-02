La famille de Steven Dubois fière comme jamais

Steven Dubois a bûché dur, mais il a fini par remporter une médaille aux Jeux olympiques. À 10 000 kilomètres de Pékin, sa famille l’a soutenu avec ferveur pendant sa compétition enlevante sur 1500 m.

Le parcours vers la finale du patineur de courte piste n’a pas été facile. L’athlète de 24 ans est entré en contact avec un compétiteur en demi-finales et la famille Dubois a craint que leur favori puisse être disqualifié.

Les organisateurs ont décidé de faire avancer plus de patineurs pour l’épreuve décisive, ce qui a profité au Lavallois, qui en est à ses premiers Jeux, après avoir fait partie de l’équipe réserve à Pyeongchang.

«Ils se sont retrouvés 10 sur la ligne [de départ]. C’était un stress de plus, mais il a opté pour une stratégie incroyable. Toute la famille est avec lui et je ne pense pas qu’on pourrait être plus fier de ce qu’il a accompli», s’est réjouie la sœur de Steven Dubois, Maude, en entrevue à LCN, mercredi.

Après cette remontée spectaculaire en course, lui qui est passé du dernier au deuxième rang, le médaillé d’argent était un homme en demande. Bien évidemment, Dubois avait du temps à accorder à ses êtres chers.

«On lui a parlé! Je sais qu’il a eu beaucoup d’entrevues. Il était 1h30 du matin pour lui, mais il m’écrivait encore, a expliqué Maude. Je pense que c’est beaucoup d’émotion, il est tellement heureux et il ne le réalise pas encore.»

«Il était émotif. [...] Il pleurait. Il la voulait tellement sa médaille, il l’a tellement méritée. C’est incroyable», a-t-elle ajouté en retenant des larmes de joie.

Une belle surprise

Si selon sa sœur il a commencé le patinage de vitesse sur le tard, à 11 ans, Steven Dubois profite grandement de sa première invitation aux Jeux. Et encore, le 1500 m n’est même pas sa distance de prédilection.

«Il n’a pas fait tous les 1500 m en Coupe du monde cette année, puis il pratiquait beaucoup plus pour le 500 m. Il était en masse capable, mais peut-être un peu plus nerveux. Il ne savait pas comment ça irait», a mentionné sa frangine, qui a toujours eu confiance.