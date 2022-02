Kim Clavel met son titre d’aspirante en jeu

Malgré deux annulations, Kim Clavel aura malgré tout son combat de championnat du monde contre Yesenia Gomez. Inactive depuis le mois d’août, elle a toutefois décidé, de concert avec le Groupe Yvon Michel, de mettre en jeu son titre d'aspirante le 11 mars pour garder la forme.

Clavel (14-0-0, 2 K.-O.) devait initialement affronter la championne WBC des poids mi-mouches le 17 décembre au Centre Bell, mais la Québécoise s’est blessée. L’événement, remis au 11 mars, a ensuite été annulé par le clan adverse, dont la préparation a été lourdement entravée par la COVID-19.

«Après discussions, on a conclu que la meilleure chose, c’était que Kim soit active de façon à optimiser sa préparation et augmenter au maximum ses chances de devenir championne du monde, a expliqué Yvon Michel lors d’une vidéoconférence, mercredi.

«On a déjà l’entente avec Gomez. Évidemment il faut que ça se passe bien pour Kim le 11 mars prochain», a ajouté le promoteur.

Inconnue

Évidemment bien déçu, Clavel sera donc en action au Casino le 11 mars face à la Bolivienne Mariela Ribera Valverde (10-6-0, 8 K.-O.).

Inconnu du grand public dans le monde de la boxe québécoise, l’athlète de 35 ans est actuellement au cœur d’une heureuse séquence de six victoires. Elle n’a pas perdu depuis 2017. Bernard Barré s’attend donc à un bon défi, mais il ne cache pas son énorme confiance en Clavel.

«De ses six défaites, elle a juste une défaite avant la limite et c’était au cinquième round, a analysé Barré. Donc c’est une boxeuse coriace, agressive, confiante, qui cogne dur, et dont le surnom est la "Brujita". C’est la petite sorcière. Elle va être très bien préparée.»

«Kim, c’est une petite machine distributrice de coups de poing. (...) Je peux vous faire une prédiction: en 2022, je suis convaincu que Kim Clavel va devenir la deuxième championne du monde originaire du Québec.»

Obstacle

Quoi qu’il en soit, Valverde fera face à une boxeuse très déterminée à réaliser son rêve de devenir championne du monde. Et Clavel, qui mettra sa ceinture WBC Silver en jeu à son 100e combat à vie, sera sans pitié.

«Malheureusement pour Mariela, elle est sur mon chemin. C’est un bâton qu’on essaie de me mettre dans les roues vers mon championnat du monde, a imagé Clavel. Malheureusement pour elle, j’ai envie de la brasser. J’ai envie de la malmener.»

En bref

Le combat pourra avoir lieu devant une salle comble d’environ 600 personnes, a confirmé Yvon Michel. Mais les coups de Clavel pourront être scrutés par les amateurs de boxe d’au moins 40 pays en vertu de l’entente signée avec Probellum.

Cette entente permettra également à Probellum d’ajouter un combat aux cartes des galas. Le 11 mars, Gabriel Maestro (6-0-0) affrontera donc Taras Shelestyuk (19-0-0). Mathieu Germain 19-2-1, 8 K.-O.) disputera pour sa part un premier combat sous la férule de GYM.