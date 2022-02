Daniel Brière est aux anges

Ayant décroché le poste d’adjoint au directeur général des Flyers de Philadelphie la veille, l’ancien hockeyeur Daniel Brière a exprimé sa joie de sa nomination, mercredi, tout en ayant la ferme intention de contribuer efficacement et rapidement aux succès de l’équipe.

Le Québécois de 44 ans a discuté avec les journalistes durant une conférence de presse en avant-midi afin d’aborder quelque peu ses plans des prochaines semaines. Cependant, en premier lieu, il est très heureux d’avoir l’occasion d’œuvrer pour une organisation qu’il apprécie au plus haut point. Celui ayant porté l’uniforme noir, orange et blanc de 2007 à 2013 dit que l’option des Flyers est la meilleure qu’il pouvait choisir.

«Avec Chuck [Fletcher, le DG] et Dave Scott [président du conseil d’administration], les gens ici ont beaucoup d’expérience et la situation pour commencer est idéale. Je me sens privilégié de pouvoir travailler ici, a-t-il mentionné. J’ai acquis beaucoup d’expérience et j’ai pu me pratiquer avec les Mariners [du Maine] à prendre des décisions d’affaires importantes. Ce fut bénéfique pour mon développement.»

«Je n’ai pas à bouger, je reste à la maison. Je continuerai à travailler pour une organisation que j’aime aussi et où je connais les joueurs. Je ne pouvais demander un meilleur environnement», a aussi précisé l’ex-président et DG des Mariners dans l’ECHL.

Au sujet de ce qui l’attend, Brière est conscient de la tâche à accomplir. Les Flyers manqueront logiquement les séries éliminatoires et des changements à l’effectif devraient survenir prochainement, avant la date limite des transactions fixée au 21 mars.

«On se concentrera sur ce qu’on fera d’ici là. Puis, il y aura le repêchage amateur. Malheureusement, notre position actuelle n’est pas bonne, mais il s’agit d’une opportunité pour nous», a-t-il affirmé en évoquant l’importance de bâtir une formation sur des bases solides.