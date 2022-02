William Dufour s’amuse aux dépens du Drakkar

L’attaquant des Sea Dogs de Saint John William Dufour a amassé cinq points pour permettre aux siens de vaincre le Drakkar de Baie-Comeau 7 à 5, mardi soir, au Centre Henry-Leonard.

L’espoir des Islanders de New York a touché la cible à deux reprises, en plus de fournir des aides sur les réussites Jérémie Poirier, Vincent Sévigny et Brady Burns. Il s’agissait de la deuxième fois qu’il amassait cinq points dans un match de la Ligue junior majeur du Québec (LHJMQ). Il avait réalisé l’exploit en 2019-2020. C’était aussi la 16e fois en 31 parties cette saison qu’il récoltait plus d’un point dans une même partie.

Riley Bezeau et Marshall Lessard ont inscrit les deux autres buts des Sea Dogs, eux qui n’ont pas subi la défaite depuis le retour des activités dans la LHJMQ.

Chez le Drakkar, Benjamin Corbeil, Andrew Belchamber, Vincent Collard, Jacob Gaucher et Xavier Fortin ont fait mouche.

Elliot Desnoyers s’illustre

Au Colisée Financière Sun Life, Elliot Desnoyers a inscrit quatre buts dans un gain de 7 à 5 des Mooseheads de Halifax sur l’Océanic de Rimouski.

Le natif de Saint-Hyacinthe a ainsi atteint le cap des 20 réussites en 2021-2022. Jordan Dumais et Evan Boucher ont profité de la situation pour amasser trois mentions d’aide chacun.

Alexandre Tessier, Robert Orr et Attilio Biasca ont aussi déjoué le gardien Gabriel Robert dans la victoire. Dans le cas du premier de cette liste, il s’agissait de son premier filet en carrière dans la LHJMQ.

Dans le camp de l’Océanic, Liam Kidney, Alexander Gaudio, Cam Thomson (deux fois) et William Dumoulin se sont inscrits à la marque.