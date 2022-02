Super Bowl LVI: Aaron Donald en mission pour une bague

Un seul joueur compte plus d’années d’ancienneté chez les Rams que le plaqueur étoile Aaron Donald. Même s’il est encore dominant, le monstre commence à sentir le poids des années et se montre plus affamé que jamais pour mettre la main sur la seule chose qui lui a échappé jusqu’ici, une bague du Super Bowl.

La liste d’accomplissements est longue. Recrue défensive de l’année en 2014, trois fois joueur défensif de l’année, sept fois élu au sein de la première équipe d’étoiles, huit nominations au Pro Bowl et membre sélect de l’équipe de la décennie 2010 dans la NFL...

Au fil de ses huit saisons avec les Rams, le choix de première ronde en 2014 a terrorisé ses adversaires avec 98 sacs du quart, 150 plaqués pour pertes et 23 échappés provoqués.

Autant il a mis le grappin avec aisance sur les quarts-arrières, autant le précieux bijou continue de lui glisser entre les doigts. La défaite au Super Bowl face aux Patriots au terme de la saison de 2018 le hante toujours.

«En huit ans, j’ai accompli beaucoup, mais il y a une chose qui me manque et c’est le titre de champion du Super Bowl. Ça veut tout dire pour moi. C’est un objectif que je continue de pourchasser. Je veux pouvoir rayer la seule chose qui reste à cocher sur ma liste de trucs à accomplir dans cette ligue», a-t-il affirmé sans détour hier.

Deuxième chance

Il y a trois ans, les Rams avaient échoué dans leur tentative de remporter le Super Bowl, mais Donald et sa bande en défense avaient largement fait leur part en limitant les Patriots à 13 points.

«C’était une grande déception. La seule chose que j’ai pu faire, c’est de continuer à travailler encore plus fort», a raconté celui qui admet avoir cru qu’une deuxième chance surviendrait plus tôt.

«J’étais à ma cinquième saison et j’imaginais que je pourrais retourner rapidement au Super Bowl. Cette fois-ci, à ma huitième année, je me sens encore plus reconnaissant d’avoir une autre opportunité. On ne sait jamais combien d’années on va jouer.»

L’unique objectif

Dans l’histoire, seuls Lawrence Taylor, JJ Watt et Aaron Donald ont été élus trois fois à titre de joueur défensif de l’année.

La réputation de Donald n’est plus à faire et sa place parmi les immortels est déjà assurée. Le plaqueur n’en démord toutefois pas, seule une bague parviendra à le rassasier pleinement.

«Il y a eu plusieurs autres grands joueurs défensifs avant moi que je respecte énormément. Qu’on me considère un jour comme l’un des plus grands ou pas, tout ce qui m’importe, c’est de gagner au Super Bowl. C’est un honneur qu’on parle de moi de cette façon, mais je veux avant tout être un champion. Il n’y a pas une statistique que je puisse ajouter et qui me ferait mieux paraître qu’un titre.»

Chez les Rams, seul le botteur de dégagement Johnny Hekker a davantage d’ancienneté que le plaqueur. Il ne faudra pas s’étonner que toute la semaine, ses coéquipiers parlent de l’importance de se rallier pour offrir à Donald l’objet de sa convoitise.