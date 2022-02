Sort de Cole Caufield: le portrait se précise

Reconnu depuis des années comme un prolifique marqueur, il faut reconnaître, en cette saison 2021-2022, que les chiffres ne sont pas du côté de Cole Caufield : un petit but et sept mentions d’aide en 29 matchs.

À l’occasion d’un long monologue, l’animateur Jean-Charles Lajoie s’est penché sur le cas du petit no 22 des Canadiens. Pour lui, Caufield doit se ressaisir de toute urgence, sans quoi il devra reprendre le chemin de la Place Bell de Laval.

«JiC» a d’ailleurs élaboré sur ce que devait faire l’attaquant droitier pour demeurer avec le grand club, même s’il juge que les chances que cela se produise sont très minces.

«Il n’a plus trois occasions de démontrer un certain regain sur la glace. Quand je parle de regain, je parle de redevenir un aimant par rapport à la rondelle, d’être bon lorsqu’il en a possession et d’être pas pire lorsqu’il ne l’a pas, c’est-à-dire le plus clair du temps. Il doit aussi essayer de ne pas trop mal paraître lors des batailles à un contre un et réussir à marquer lorsqu’une occasion se présente à lui.

«Bref, il doit produire et rapidement. Pas juste être le meilleur en contrôle de rondelle. Il n’a pas le choix de marquer des buts : c’est son pain et son beurre.»

À moins de sorties miraculeuses de sa part dans les prochains jours, insiste Lajoie, le sort de Caufield semble clair.

«Je pense que Caufield a de très bonnes chances de visionner le Super Bowl dans la peau d’un membre du Rocket de Laval. En fait, il n’y a aucun doute pour moi qu’il devrait se retrouver à Laval, ne serait-ce que pour le bien de son développement.»

L’animateur a aussi discuté du cas Ryan Poehling. Voyez le segment complet en vidéo principale.