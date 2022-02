Reprise des matchs: Jocelyn Thibault très satisfait

Directeur de Hockey Québec, Jocelyn Thibault ne cachait pas sa joie à la suite des assouplissements aux mesures sanitaires annoncées par le gouvernement provincial, mardi après-midi, surtout en ce qui a trait à la reprise des matchs sportifs fixée à lundi prochain.

L’ancien gardien de la Ligue nationale de hockey avait fait un vibrant plaidoyer quelques jours auparavant pour le retour à l’action. Le 21 janvier, il implorait d’ailleurs Québec et les autorités responsables de présenter un plan de match à ce sujet et son cri du cœur semble avoir été entendu.

«C’est certain qu’on est très heureux. On remercie le gouvernement et la Santé publique d’avoir écouté le milieu sportif. On a été assez vocal dans les dernières semaines, [...] mais on sentait que les jeunes en arrachaient. Ils ont passé à travers beaucoup d’obstacles depuis deux ans. C’est vraiment une excellente nouvelle. Il y a eu le retour des entraînements il y a 7-10 jours et il y aura la reprise des matchs et des tournois», s’est-il réjoui en entrevue à la chaîne LCN.

Maintenant, à l’image de plusieurs personnes, Thibault se croise les doigts pour ne pas avoir à revivre un retour en arrière en termes de contraintes.

«On ne l’espère pas. Je devine qu’avec ce qui a été annoncé, il doit y avoir un certain confort à ce niveau, a-t-il dit relativement au nombre d’hospitalisations que M. Legault et son équipe sont prêts à accepter. Je ne veux pas présumer des intentions derrière les décisions, mais à la fédération, on sera certainement prudent et très exigeant quant aux mesures en place. On fera tout pour ne pas contribuer à une autre vague de cas ou à une situation qui pourrait dégénérer.»

«On va jouer»

Le son de cloche est évidemment le même du côté du regroupement SPORTSQUÉBEC, qui avait donné son appui au mouvement «On veut jouer» en réclamant le déconfinement du sport de compétition. Avec enthousiasme, il a exprimé son soulagement, rappelant que les associations, ligues et équipes concernées pourront maintenant planifier la reprise de leurs activités normales. Ce sont désormais les mots «On va jouer» qui se feront entendre au sein des clubs sportifs.

«Nous sommes très heureux de l’annonce d’aujourd’hui [mardi] faite par le gouvernement Legault. SPORTSQUÉBEC demandait un calendrier concret pour le retour de l’entraînement, des parties et de la compétition, c’est maintenant chose faite. C’est un grand poids qui s’enlève de sur les épaules des athlètes, des parents et du milieu sportif qui peuvent regarder en avant avec optimisme», a émis par voie de communiqué Julie Gosselin, présidente de SPORTSQUÉBEC.