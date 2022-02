Les chutes anéantissent les espoirs de médaille de McEachran

Deux chutes ont empêché le skieur canadien Evan McEachran de monter sur l’une des marches du podium de l’épreuve du Big Air, en ski acrobatique, mardi soir aux Jeux olympiques de Pékin.

Pourtant, le représentant de l’unifolié avait commencé la compétition en force, lui qui était le deuxième à s’élancer en raison de sa 11e place aux qualifications. L’Ontarien a ainsi réussi un «switch triple cork 1800» à sa première tentative, s’attirant la faveur des juges, qui lui ont remis une note de 93,00. Au terme du premier saut des 12 compétiteurs, McEachran détenait même le deuxième rang provisoire.

Le Canadien s’est compliqué la tâche à son deuxième saut. Malgré une belle hauteur et une manœuvre qui semblait complétée, il n’a pas été en mesure de bien atterrir, ce qui lui a couté plusieurs points, lui qui a finalement reçu une note de 22,50 points. Tout n’était toutefois pas perdu, puisque les deux meilleurs résultats de chaque athlète sont conservés, eux qui bénéficient de trois sauts.

Une fois de plus, McEachran a raté son atterrissage, anéantissant complètement ses chances de médaille. Il a finalement eu une dernière note de 11,50 points. Son cumulatif de 115,50 (93,00 + 22,50) lui a valu la neuvième place.

McEachran était le seule représentant de l’unifolié qui avait obtenu son billet pour la finale, la veille, lors des qualifications. Le Québécois Édouard Therriault avait terminé à deux points d’une place en finale, tandis que Max Moffatt et Teal Harle avaient terminé plus loin derrière, respectivement en 20e et 31e position. Les quatre hommes auront l’occasion de se reprendre à l’épreuve du slopestyle, en commençant avec les qualifications, dimanche.

C’est finalement le Norvégien Birk Ruud qui aura mené la compétition d’un bout à l’autre, lui qui avait aussi terminé au premier rang des qualifications. Le médaillé d’or a épaté la galerie à ses deux premiers sauts, amassant 95,75 et 92,00 points, pour un total de 187,75, le même total que la veille. Avant même d’effectuer son dernier saut, il était déjà assuré de voir la médaille d’or lui être passée au cou. Il a finalement reçu une troisième note sans importance de 69,00 points.

L’Américain Colby Stevenson, avec 183,00 points (91,75 + 91,25), et le Suédois Henrik Harlaut, avec 181,00 points (91,00 + 90,00) ont complété ce podium au Big Air, une épreuve qui fait ses débuts aux Jeux olympiques.