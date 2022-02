Les Bruins perdent le match et Bergeron

Les Bruins de Boston se sont inclinés 4 à 2 face aux Penguins de Pittsburgh, mardi au TD Garden, mais c’est surtout l’état de santé du Québécois Patrice Bergeron qui inquiétait au terme de la rencontre.

En troisième période, l’athlète de 37 ans est entré en collision avec Sidney Crosby de manière accidentelle et est tombé sur la patinoire, avant d’y rester quelques secondes. Il a été en mesure de se relever par lui-même et a quitté vers le vestiaire des siens.

Le cas de Brad Marchand sera aussi à surveiller dans les prochains jours, non pas en raison d’une blessure, mais pour ses agissements sur la patinoire, qui pourraient lui valoir des sanctions supplémentaires.

La petite peste des Bruins s’en est pris deux fois au gardien Tristan Jarry. La première fois, il l’a empêché de donner une rondelle à un partisan en donnant un coup de bâton sur celui du portier. Puis, lors d’un arrêt de jeu en toute fin de match, il a asséné un coup de poing au visage de l’homme masqué, causant une mêlée entre les joueurs sur la glace. Durant cette séance de brasse-camarade, il est retourné près de Jarry pour lui passer la palette de son bâton au visage.

Pour revenir au match, David Pastrnak a touché la cible deux fois au premier vingt, mais l’attaquant des Penguins Danton Heinen a répliqué lui aussi avec un doublé, lors de l’engagement suivant.

Crosby a été l’auteur du but victorieux, lors d’un avantage numérique en deuxième période, tandis que Bryan Rust a complété la marque dans un filet désert.

Une défaite avant le CH

Mauvaise nouvelle pour le Canadien de Montréal, les Capitals de Washington auront le couteau entre les dents quand ils se présenteront au Centre Bell jeudi soir.

La troupe d’Alex Ovechkin a baissé pavillon 5 à 4 contre les Blue Jackets de Columbus, au Capital One Arena. Il s’agissait d’un deuxième revers consécutif pour les «Caps».

Patrik Laine a sonné la charge pour les vainqueurs. Le deuxième choix au total du repêchage de 2016 a touché la cible deux fois en avantage numérique. C’est toutefois Boone Jenner qui a joué les héros pour les Blue Jackets. Avec 45 secondes à faire au troisième tiers, il a inscrit le but de la victoire. Sa réussite est survenue moins de deux minutes après que Tom Wilson ait nivelé la marque.

Les autres filets des gagnants sont venus des bâtons d’Adam Boqvist et Trey Fix-Wolansky. Chez les Capitals, Garnet Hathaway, Nic Dowd et Evgeny Kuznetsov ont aussi fait mouche. Sur le but du dernier de cette liste, Alex Ovechkin a amassé sa 30e mention d’aide en 2021-2022.

Il s’agissait de sa 620e aide en carrière, ce qui lui a permis de devancer Sergei Zubov au troisième rang de l’histoire de la Ligue nationale à ce chapitre chez les joueurs russes.

Les Sénateurs créent la surprise

Les Sénateurs d’Ottawa ont causé la surprise, mardi au Centre Canadian Tire, en venant à bout de la meilleure équipe de la section Métropolitaine, les Hurricanes de la Caroline, par la marque de 4 à 3.

Les favoris de la foule ont d’ailleurs inscrit les quatre premiers filets du match. Brady Tkachuk a marqué une fois lors de chacune des deux premières périodes. Alex Formenton, au premier engagement, et Chris Tierney, au suivant, ont aussi déjoué le gardien Antti Raanta.

Les Hurricanes ont tenté une remontée en troisième période, grâce à des réussites de Vincent Trocheck, Brendan Smith et Andrei Svechnikov, mais ce fût trop peu trop tard.