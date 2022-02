La fin des vacances pour les Canadiens

La pause du match des étoiles maintenant terminée, le Canadien de Montréal reprendra le collier en poursuivant sa séquence de huit parties à domicile, mardi soir, à l’occasion de la visite des Devils du New Jersey au Centre Bell.

Les hommes de l’entraîneur-chef Dominique Ducharme tenteront de vivre de rares moments de réjouissance en 2021-2022, eux qui ont savouré seulement huit victoires jusqu’ici. Avec 23 points au compteur, le Tricolore occupe le dernier rang du classement général. Il a encaissé six revers consécutifs, incluant les trois plus récents à domicile.

À l’entraînement de lundi, certains joueurs étaient de trop, de sorte que Ducharme aura l’embarras du choix pour former son groupe en prévision de la rencontre. Christian Dvorak, Cole Caufield et Joel Armia devraient renouer avec l’action.

Du côté des Devils, la situation est loin d’être rose et certains observateurs peuvent penser que le New Jersey constitue un adversaire «prenable» pour le Canadien. L’équipe dirigée par Lindy Ruff a baissé pavillon 4 à 1 devant les Sénateurs d’Ottawa, lundi, et doit composer avec l’absence d’éléments importants. Entre autres, l’attaquant Jack Hughes est soumis au protocole de la COVID-19, tandis que le défenseur Dougie Hamilton est aux prises avec une fracture de la mâchoire.

Dans la section Métropolitaine, les Diables se trouvent en queue de peloton avec 35 points.