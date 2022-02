La deuxième chance de Frédéric Chagnon

Les Alouettes de Montréal ont annoncé une série d’embauches de joueurs défensifs mardi, dont celle du secondeur Frédéric Chagnon.

Il s’agit d’un retour avec le club de son enfance pour le Québécois, lui dont la première expérience avec les «Als» s’était terminée en queue de poisson.

Lors du camp d’entraînement 2021, le directeur général Danny Maciocia avait coupé le produit des Carabins de l’Université de Montréal. Chagnon s’était ensuite engagé avec le Rouge et Noir d’Ottawa. En 14 rencontres avec la formation ottavienne, il a amassé un plaqué défensif et six autres sur les unités spéciales, en plus d’inscrire un touché sur un botté bloqué.

«Je suis très heureux d’obtenir une deuxième chance et je vais tout faire pour être de l’équipe cette année», a dit Chagnon lorsque joint au bout du fil.

«C’était la première fois depuis que je joue au football que j’étais coupé d’une équipe. Ç’a été dur à avaler et j’ai pris plusieurs semaines pour m’en remettre. Ça m’a toutefois donné le coup de pied dans le derrière dont j’avais besoin.»

Avec quelque chose à prouver, Chagnon a rebondi avec le Rouge et Noir, ce qui lui a notamment permis d’attirer l’attention de plusieurs équipes lors de l’ouverture du marché des joueurs autonomes.

«J’ai discuté avec quelques clubs, mais je voulais être de retour à Montréal. J’ai un petit gars de 9 mois et je souhaitais être à la maison. Quand j’ai su qu’il y avait de l’intérêt des Alouettes, j’ai sauté sur l’occasion.»

Des Américains expérimentés

Les «Als» se sont également entendus avec les demis défensifs américains Mike Jones et Tyrice Beverette, en plus de s’assurer des services des joueurs de ligne défensive américains Avery Ellis et Michael Wakefield.

Jones évoluait avec les Blue Bombers de Winnipeg depuis la campagne 2019. Il a réussi 46 plaqués défensifs et deux interceptions, en plus de provoquer deux échappés.

Beverette a quant à lui porté les couleurs des Tiger-Cats de Hamilton lors des deux dernières saisons de la LCF. En 22 matchs en carrière, l'Américain compte 16 plaqués défensifs et 27 sur les unités spéciales.

Pour sa part, Ellis a effectué 129 plaqués défensifs et 18 sacs du quart, en plus de forcer deux échappés en quatre campagnes avec le Rouge et Noir d'Ottawa, soit entre 2017 et 2021.

Finalement, il s’agit d’un retour dans le nid pour Wakefield. Le natif de la Géorgie compte quatre saisons derrière la cravate dans la LCF, dont la dernière avec les Moineaux. Il a récolté 23 plaqués défensifs et quatre sacs en 12 parties l’an dernier.