Envision sera propulsé par Jaguar

Avec le départ d’Audi, Envision se tournera vers Jaguar pour lui fournir un groupe motopropulseur à compter de la prochaine saison.

C’est ce que les deux écuries ont annoncé mardi. Jaguar, qui fait déjà partie du championnat depuis six saisons, n’avait jusqu’ici jamais fourni de moteurs à une autre équipe du plateau.

Il y aura donc quatre voitures propulsées par le motoriste anglais avec l’introduction de la troisième génération (Gen3) de monoplaces pour amorcer la prochaine saison.

«[Envision] est l'une des équipes les plus compétitives de la Formule E et c'est un honneur qu'elle veuille utiliser la technologie de groupe motopropulseur de Jaguar dans cette nouvelle ère», s’est félicité James Barclay, directeur de Jaguar Land Rover Motorsport, dans un communiqué.

Envision, auparavant connue sous le nom de Virgin, a disputé les trois dernières saisons avec un groupe motopropulseur conçu par Audi. Cependant, la marque allemande a décidé de ne pas poursuivre l’aventure avec l’arrivée de la Gen3. Cette dernière permettra de mettre en piste des voitures rechargeables, plus légères et plus puissantes.

«Jaguar est l'un de nos concurrents les plus féroces en Formule E depuis qu'il a rejoint le championnat en 2016, a réagi le directeur d’Envision, Sylvain Filippi. La technologie de pointe du groupe motopropulseur de l'équipe et son engagement global envers son programme de Formule E en ont fait l'option la plus attrayante pour nous.»

Toutes les courses de Formule E, dont celle de l’E-Prix de Mexico samedi, sont diffusées sur les ondes de la chaîne TVA Sports.