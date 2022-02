EN DIRECT | Devils – Canadiens

Les Canadiens de Montréal (8-29-7) croisent le fer avec P.K. Subban et les Devils du New Jersey (15-26-5), mardi soir au Centre Bell. En plus du flamboyant défenseur, l’attaquant Tomas Tuna Tatar effectue également un retour dans la métropole à l’occasion de la réinsertion des avants Cole Caufield et Joel Armia dans l’alignement de Dominique Ducharme.

Nous sommes en première période. La marque est de 2-0 en faveur des Devils.

SOMMAIRE

PREMIÈRE PÉRIODE

20:00 - Fin de la période.

15:30 - BUT NJ Encore lui! Dawson Mercer inscrit déjà son 10e filet de la campagne d'un puissant tir des poignets. Ty Smith and Jesper Boqvist obtiennent des mentions d'aide.

BUT MERCER 2-0 -

15:00 - Au total des lancers, les Devils mènent au compte de 11-2 face au CH, et ce, après 15 minutes de jeu.

14:05 - Cayden Primeau se dresse devant Jimmy Vesey, posté à l'embouchure du filet.

13:10 - Cole Caufield récupère une rondelle libre en zone défensive, accélère et s'amène à trois contre un. Le franc-tireur opte pour le lancer, mais rate la cible.

10:00 - La troupe de Dominique Ducharme peine à créer de l'attaque. À la mi-période, le Tricolore ne revendique que deux tirs, rien de bien dangereux. Rappelons que les Diables disputent un deuxième match en autant de soirs.

07:31 - Fidèle à son habitude, Alexander Romanov sert un bon coup d'épaule. Cette fois, la victime est Mason Geertsen.

06:43 - Dawson Mercer obtient une chance en or de doubler l'avance des siens, Cayden Primeau ferme la porte.

04:36 - BUT NJ Michael McLeod est bien positionné dans l'enclave et récupère le retour de lancer du défenseur Ryan Graves pour faire 1-0 Devils.

BUT MCLEOD 1-0 -

04:23 - Les Devils accentuent la pression. La troupe de Lindy Ruff dirige plusieurs tirs vers la cage du CH et est très agressive.

03:14 - Cayden Primeau réalise un premier arrêt, ce soir, sur un lancer des poignets de l'attaquant Yegor Sharangovich.

02:19 - Cole Caufield se crée de l'espace et décoche un tir du cercle de mise en jeu, mais rate la cible de beaucoup.

00:01 - P.K. Subban et Tomas Tatar amorcent la rencontre sur la patinoire. Beau geste de l'entraîneur-chef des Devils, Lindy Ruff.

00:00 - Début de la partie.

Devant le filet

Cayden Primeau Fiche: 1-5-1 / Moyenne de buts alloués: 4,26 / Taux d’efficacité: ,885%

Jon Gillies Fiche: 1-6-0 / Moyenne de buts alloués: 3,51 / Taux d’efficacité: ,889%

Formation du Tricoclore