Daniel Brière officiellement adjoint au DG

L’ancien joueur Daniel Brière a été nommé mardi adjoint spécial au directeur général par les Flyers de Philadelphie.

La nouvelle confirme les informations à ce sujet diffusées dans les jours précédents. Le réseau Sportsnet avait notamment rapporté que l’ex-patineur du Canadien de Montréal accepterait un contrat de deux ans pour épauler le DG Chuck Fletcher. Cependant, les détails de l’entente n’ont pas été précisés. L’organisation a toutefois spécifié que l’ex-numéro 48 sera impliqué dans toutes les facettes de son nouveau secteur d’activités, incluant le développement des joueurs et le recrutement.

«Je suis très excité de cette opportunité de me joindre aux opérations hockey des Flyers, a déclaré dans un communiqué le Québécois qui faisait partie des candidats au poste de DG du Tricolore avant l’embauche de Kent Hughes. Philadelphie est chez moi depuis longtemps et j’y ai vécu certains des moments les plus mémorables de ma carrière. [...] Je m’attends à aider les Flyers à continuer de bâtir une formation ayant du succès sur la glace et à l’extérieur.»

Brière a porté l’uniforme des Flyers de 2007 à 2013, après avoir signé au départ un contrat de huit ans. Avant cette nomination, il était le président et directeur général des Mariners du Maine, dans l’ECHL. Cette saison, il s’est également impliqué comme recruteur amateur et entraîneur adjoint avec les Phantoms de Lehigh Valley en raison de la COVID-19.

«Sa vision et son expérience de 25 ans au sein du hockey professionnel, tout comme sa connaissance vaste des Flyers de Philadelphie, constituent des atouts inestimables pour notre organisation. J’ai hâte de travailler étroitement avec lui tous les jours», a affirmé Fletcher.

Les deux hommes ont passablement de boulot à abattre, car le club connaît une campagne éprouvante. Ayant congédié l’entraîneur-chef Alain Vigneault pour le remplacer par Mike Yeo sur une base intérimaire en décembre, il a traversé deux séquences d’au moins 10 défaites cette saison. La formation occupe l’avant-dernier rang de la section Métropolitaine avec 38 points.

Montréal

Brière a été relié au Canadien dans les dernières semaines, car tout comme Mathieu Darche et Hughes, il fut dans les rangs jusqu’à la fin du processus d’embauche pour remplacer Marc Bergevin. Toutefois, le vice-président des opérations hockey du Tricolore, Jeff Gorton, a choisi Hughes en lui accordant un contrat de cinq ans le 18 janvier.

Sur la glace, l’ancien des Sabres de Buffalo, des Flyers, du Canadien, des Coyotes de Phoenix et de l’Avalanche du Colorado s’est également distingué. Il a totalisé 696 points en 973 affrontements du calendrier régulier étalés sur 17 saisons. À Philadelphie, il a participé à une finale de la coupe Stanley, celle de 2010 perdue en six matchs face aux Blackhawks de Chicago.