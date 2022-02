Ann-Renée Desbiens s'est levée contre les Américaines

Dominées par les États-Unis, les Canadiennes doivent une fière chandelle à la gardienne québécoise Ann-Renée Desbiens, dominante avec une performance de 51 arrêts.

Derrière les chiffres, Desbiens a permis aux représentantes de l’unifolié de traverser la tempête en première période et d’en sortir dans une position avantageuse. Elle a en effet bloqué les 16 tirs dirigés vers elle pendant que Brianne Jenner touchait la cible.

Et malgré un retour des Américaines en début de deuxième période, les Canadiennes, visiblement en confiance avec la performance de Desbiens, ont répliqué trois fois avant la fin de l’engagement médian pour finalement l’emporter 4 à 2 dans ce match du tournoi olympique tenu mardi à Pékin.

«Elle a été brillante», a déclaré Sarah Nurse, selon des propos rapportés par le site officiel de la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF).

«J'ai fait partie de la même équipe qu'elle au cours des six, sept, huit dernières années et je pense que c'était l'un des meilleurs matchs que je l’ai vue jouer. Elle était calme, posée et sereine. Elle a vraiment fait paraître ça facile.»

Correctifs à venir

L’entraîneur-chef Troy Ryan et ses protégées devront toutefois trouver des solutions pour répondre à la vitesse des Américaines, puisque les deux équipes pourraient se retrouver en finale.

C’est du moins le constat qu’a fait Desbiens après la rencontre, même si elle s’est bien amusée devant sa cage.

«J'adore ça, mais pas vraiment, a-t-elle lancé. Personnellement, j'aime ça, mais du point de vue de l'équipe, ce n'est pas le genre de match que vous voulez disputer trop souvent. Cela a juste montré que nous pouvons améliorer les choses, nous améliorer pendant la ronde des médailles. Égoïstement, c'est amusant, mais je préférerais [éviter ce scénario].»

Les Canadiennes ont remporté la médaille d’or olympique en 2002, 2006, 2010 et 2014. Les Américaines ont toutefois répliqué en battant l’unifolié 3 à 2 en fusillade en finale du tournoi à Pyeongchang, il y a quatre ans.

Dans l’ensemble, les Canadiennes ont remporté six des neuf duels entre les deux nations nord-américaines. Elles sont par ailleurs invaincues au terme de la ronde préliminaire à Pékin. Mais avant de penser à la finale, elles devront affronter la Suède en quart de finale.