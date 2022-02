Alouettes : Hergy Mayala rentre à la maison

Les Alouettes de Montréal ont embauché le receveur de passes Hergy Mayala à l’ouverture du marché des joueurs autonomes de la Ligue canadienne de football (LCF), mardi.

Le Congolais qui a grandi dans la métropole québécoise en a fait l’annonce sur son compte Twitter, quelques heures avant que les Moineaux ne confirment son embauche.

Les «Als» se sont également entendus avec les demis défensifs américains Mike Jones et Tyrice Beverette, en plus d’embaucher le joueur de ligne défensive américain Avery Ellis.

«Nous venons d'ajouter des jeunes joueurs qui apporteront beaucoup d’énergie à notre formation, dont un autre joueur qui aura l'occasion d'évoluer devant les siens en Hergy Mayala, a affirmé le directeur général des Alouettes, Danny Maciocia, dans un communiqué de son équipe. Je suis bien heureux de ces ajouts. Notre travail continue, mais j'aime la direction que nous prenons.»

Mayala, 26 ans, en sera à sa troisième campagne en carrière dans le circuit Ambrosie. En 2019, il avait totalisé 562 verges et cinq touchés par la voie aérienne avec les Stampeders de Calgary. Ses statistiques ont été plus modestes l’an dernier, car il a obtenu 284 verges en 29 réceptions.

Si tout va comme prévu, le huitième choix au total du repêchage 2019 de la LCF et produit de l’Université Connecticut affrontera les «Stamps» à ses débuts avec les Moineaux, les deux formations devant croiser le fer à Calgary pour ouvrir le calendrier régulier le 9 juin.

Expérience de la LCF

De son côté, Jones évoluait avec les Blue Bombers de Winnipeg depuis la campagne 2019. Il a réussi 46 plaqués défensifs et deux interceptions, en plus de provoquer deux échappés.

Beverette a quant à lui porté les couleurs des Tiger-Cats de Hamilton lors des deux dernières saisons de la LCF. En 22 matchs en carrière, l'Américain compte 16 plaqués défensifs et 27 sur les unités spéciales.

Finalement, Ellis a effectué 129 plaqués défensifs et 18 sacs du quart, en plus de forcer deux échappés en quatre campagnes avec le Rouge et Noir d'Ottawa, soit entre 2017 et 2021.