Une quatrième place canadienne en patinage artistique par équipe

Le Canada a conclu la finale du patinage artistique par équipe au pied du podium, dimanche soir aux Jeux olympiques de Pékin.

Les représentants de l’unifolié avaient aussi conclu les qualifications dans cette position.

Les Canadiens, en vertu d’une récolte de 53 points, ont seulement devancé les Chinois lors de la finale, complètement dominée par les représentants du Comité olympique russe, avec 74 points. Ces derniers ont gagné deux des quatre épreuves de la finale, soit le programme libre en couple et le programme libre féminin, en plus de terminer au deuxième rang au programme libre masculin et au programme libre en danse.

Les États-Unis (65 points) et le Japon (63 points) ont respectivement monté sur les deuxième et troisième marches du podium.

Pour revenir aux Canadiens, Roman Sadovsky a pris le dernier rang lors du programme libre masculin, tandis que Vanessa James et Eric Radford ont terminé au quatrième échelon au programme libre en couple. Finalement, autant Piper Gilles et Paul Poirier, au programme libre en danse, que Madeline Schizas, au programme libre féminin, ont pris la troisième place de leur épreuve respective.