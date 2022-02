Les paris les plus loufoques à prendre au Super Bowl

Le Super Bowl est le moment de l'année préféré des parieurs. Même si tout le monde a son opinion sur le résultat du match, il existe une multitude d'autres paris qu'il est possible d'effectuer.

Aux États-Unis, les preneurs aux livres font preuve d'une imagination débordante. Parmi les options les plus loufoques, il est possible de miser sur la durée de l'hymne national, les publicités à la télévision, qui sera le premier artiste à performer lors du spectacle de la mi-temps on encore quelle sera la première chanson qu'on pourra entendre.

Évidemment, le traditionnel pari sur la couleur de la douche de de Gatorade que va recevoir l'entraîneur des gagnants est de retour. Avis aux intéressés, c'est l'orange et le bleu qui sont considérés comme étant les saveurs les plus susceptibles d'être utilisées.

Plus près de chez nous, au Québec, Mise-o-jeu offre un éventail de 95 paris disponibles sur le match. Les Rams sont toujours les favoris pour remporter le match avec une cote de 1,45, comparativement à 2,40 du côté des Bengals.

Il est aussi possible de miser sur le nombre de points, les joueurs qui vont s'illustrer, les pénalités et le joueur le plus utile.

Et pour ceux qui préfèrent les paris plus loufoques, sachez que vous pouvez également miser sur le résultat du tirage au sort.