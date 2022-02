LCF: Jeremiah Masoli avec le Rouge et Noir

L’attaque du Rouge et Noir d’Ottawa sera dirigé par le quart-arrière Jeremiah Masoli en 2022.

Lundi, le club ottavien a annoncé s’être entendu sur les modalités financières d’une entente de deux ans avec le pivot de 33 ans.

«Jeremiah est un professionnel accompli qui a été un quart-arrière très performant dans notre ligue depuis près d’une décennie, a déclaré le directeur général Shawn Burke, dans un communiqué de son organisation. Nous savons que nos partisans lui réserveront un accueil chaleureux et nous remercions Jeremiah et sa famille d’avoir choisi Ottawa pour les deux prochaines années.»

«Je me sens béni et ravi de faire partie de cette formidable équipe, organisation et communauté à Ottawa. Nous avons un seul objectif cette année et c’est de soulever la coupe Grey», a pour sa part indiqué Masoli.

L’Américain a passé les huit premières campagnes de sa carrière dans la Ligue canadienne de football (LCF) avec les Tiger-Cats de Hamilton. En 114 rencontres, il a réussi 66,5% des passes qu’il a tentées pour des gains de 15 555 verges et 80 touchés. Il était des formations du club de l’Ontario qui ont disputé les affrontements de la coupe Grey en 2014, 2019 et 2021. Il n’a toutefois jamais remporté le match ultime d’une saison de la LCF.

Thomas Erlington reste à Hamilton

Par ailleurs, le porteur de ballon québécois Sean Thomas Erlington a paraphé un nouveau contrat avec les Tiger-Cats.

Le joueur de 29 ans disputera donc une cinquième campagne avec l’équipe de Hamilton en 2022, lui qui avait été le choix de huitième ronde (66e au total) de celle-ci au repêchage de 2017.

L’an dernier, Thomas Erlington a amassé 356 verges et quatre majeurs en 70 courses. Le produit des Carabins de l’Université de Montréal a également attrapé 20 passes pour 129 verges et un touché en 12 rencontres en 2021.

De plus, le demi offensif Maleek Irons a également prolongé son séjour avec les Tiger-Cats.