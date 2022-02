La Coupe Grey à Dolbeau-Mistassini

Le secondeur Shayne Gauthier des Blue Bombers de Winnipeg a débarqué dans son patelin de Dolbeau-Mistassini, lundi, avec la Coupe Grey dans ses bagages.

Celui qui est originaire du secteur de Ste-Marguerite-Marie a remporté le précieux trophée une 2e année de suite en décembre dernier, après avoir défait les Tiger-Cats d'Hamilton.

Pour l'occasion, la Ville de Dolbeau-Mistassini a tenu une cérémonie, au cours de laquelle Shayne Gauthier a signé le livre d'or de la municipalité.

En après-midi, l'athlète qui aura 30 ans dans deux semaines a été accueilli en champion par des membres de sa famille.

«Tout a commencé ici. J'ai gagné mon premier championnat ici. Je voulais permettre aux partisans de Dolbeau-Mistassini, mes anciens coéquipiers et ma famille de pouvoir célébrer ça avec moi», a déclaré Shayne Gauthier.

La pandémie l'avait empêché de célébrer sa première Coupe Grey, il y a deux ans. Cette fois, il n'allait pas manquer pareille occasion.

«Ces souvenirs-là vont avoir une valeur inestimable. Je vais les garder toute ma vie. Je veux également que la Ville soit capable d'avoir ces souvenirs-là aussi», a ajouté le secondeur.

Plusieurs membres de sa famille n'auraient pas manqué cette journée pour rien au monde. «Depuis qu'il est haut de même qu'on le suit, a indiqué sa tante Denise Charbonneau en mettant sa main au niveau de sa ceinture. Il a fait tellement d'efforts. Il mérite ce qui lui arrive.»

Une autre tante, Noëlla Simard, était très heureuse de sa réussite. «On est super fiers. C'est un bon joueur. C'est un champion.»

Un oncle de Shayne Gauthier, Louis-Michel Boily, était désolé de ne pas avoir pu profiter de la première Coupe Grey de son neveu en 2019.

«La première fois qu'ils l'ont gagné, on était à deux jours de l'avoir, mais il y a eu la pandémie. Là, on l'a eue. On était vraiment fiers.»

Les parents du footballeur se bombent le torse à voir le succès de leur fils. Le sous-sol de la maison familiale est devenu un musée de la carrière de football du numéro 44 avec une multitude d'objets, d'équipements et de trophées.

Le père de Shayne, Patrice Gauthier, est particulièrement fier d'avoir le chandail de la saison recrue de son garçon, ainsi que ses deux casquettes de champion du trophée de championnat de la Ligue canadienne de football. (LCF)

«C'est vraiment des beaux souvenirs. Ce sont des casquettes que je ne donnerais pas, mettons. Je ne les mettrais même pas. Elles sont là. Ce sont des trophées», s'est-il exclamé.

Patrice Gauthier reçoit cette visite comme un cadeau de son fils. «On a mis beaucoup de temps. On ne l'a jamais privé de faire du sport. Où il est rendu aujourd'hui, c'est comme une récompense qu'il nous fait.»

La mère du double champion, Marie-Anne Charbonneau, se réjouit qu'il ait atteint un tel niveau de jeu.

«Quand il a commencé à jouer au football, on a commencé à dire, s'il peut jouer jusqu'au Rouge et Or à l'Université Laval, on va être content. Mais là, c'est la Ligue canadienne. C'est encore plus.»

Les deux parents de Shayne sont heureux que celui-ci n'ait pas oublié ses racines.

«Que Dolbeau-Mistassini voit la coupe, je suis vraiment fier, a témoigné Patrice Gauthier. Au moins, on va avoir eu la coupe à Dolbeau-Mistassini pour nous autres.»

«La fierté que j'ai, c'est mon fils qui amène la coupe, a renchéri Marie-Anne Charbonneau. Sainte-Marguerite-Marie, c'est un petit coin perdu. De montrer la Coupe ici, d'un jeune qui sort d'une petite paroisse, c'est important.»

Shayne Gauthier est content de ce qu'il a accompli. «Je suis fier de venir d'ici et de représenter cette ville-là au niveau canadien», a confié celui qui vient de signer un contrat pour une sixième saison dans la Ligue canadienne de football.

Cette journée chez lui va lui rappeler que les gens de son coin sont derrière lui.