«Il ne faut jamais dire jamais» - Tom Brady

Le quart-arrière Tom Brady a laissé la porte ouverte à un retour jeu, tout en ajoutant qu’il se sentait bien avec sa décision de prendre sa retraite.

«Je vais prendre les choses comme elles vont. Je pense que c’est la meilleure chose à faire. Il ne faut jamais dire jamais», a dit le détenteur de sept bagues du Super Bowl, lors de son passage à la baladodiffusion «Let’s Go!».

«En même temps, je me sens très bien par rapport à ma décision. Je ne sais pas comment je vais me sentir dans six mois. Je peux changer d’avis, mais il y a de fortes chances que non.»

«Je ne pense pas que j’essaye de revenir sur ma décision. Je ne cherche certainement pas à faire ça. Mais, en même temps, je pense qu’il faut être réaliste et on ne sait jamais quels défis il y aura dans la vie. J’adore jouer, mais j’ai hâte de faire autre chose que de jouer.»

La semaine dernière, Brady a annoncé sa retraite de la NFL après 22 saisons. Avec les Buccaneers de Tampa Bay, il a connu une excellente saison, lui qui a lancé pour 5316 verges et 43 touchés en 2021.

«Ce n’est pas que je ne suis plus en mesure de jouer ou de continuer à jouer, mais je me devais de prendre une importante décision, a-t-il expliqué. Il y a un prix à toute chose et le mien était de devoir rater plusieurs autres aspects de ma vie.»

«Quand tu vieillis, tu expérimentes des choses à l’extérieur du sport qui demandent un certain niveau d’attention et d’énergie. Le football prenait toute la place. Il est temps pour moi de m’engager dans ce genre de choses.»

Brady, qui a passé la grande majorité de sa carrière dans l’uniforme des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, détient de nombreux records de la NFL, dont le plus grand nombre de passes de touché (624) et de verges amassées via les airs (84 520).