Des Devils décimés en visite

Les Devils du New Jersey, qui seront de passage au Centre Bell mardi, semblent bien loin de l’époque glorieuse de Martin Brodeur et Jacques Lemaire ces temps-ci.

Bonne dernière de la section Métropolitaine, la formation qui évolue à Newark n’avait été victorieuse qu’à une reprise dans les 10 dernières parties avant de visiter les Sénateurs d’Ottawa, lundi. De plus, elle est la quatrième pire équipe du circuit Bettman défensivement, ayant accordé 3,62 buts par match en moyenne.

Décimés par les blessures, les Diables connaissent une saison bien en-deçà des attentes, après avoir octroyé des ententes totalisant presque 80 millions $ à Dougie Hamilton, Tomas Tatar et Jonathan Bernier sur le marché des joueurs autonomes.

Selon le Québécois Alain Nasreddine, entraîneur adjoint des Devils, la pause du match des étoiles a été bénéfique pour son groupe.

«Quand tu prends quelques jours de repos, tu ne penses pas au hockey tout le temps et tu peux prendre soin de ton corps, a-t-il indiqué aux médias après l’entraînement de dimanche. C’est bon pour tout le monde de se reposer.»

Nasreddine dirigeait d’ailleurs la séance d’entraînement en l’absence de l’entraîneur-chef Lindy Ruff, qui a pris quelques jours de congé en raison du décès de son père. Ruff devait toutefois être à la barre de l’équipe lundi.

«Pour nous, aller sur la route ensemble, c’est toujours une bonne chose, a enchaîné Nasreddine. Nous sommes concentrés sur la fin de la saison et nous voulons gagner des matchs.»

Une infirmerie bien remplie

Les Devils devront prouver la qualité de leur profondeur lors de ce voyage à Ottawa, Montréal et St. Louis, puisque le nom de l’attaquant vedette Jack Hughes a été inscrit sur le protocole de la COVID-19 après son séjour à Las Vegas.

En plus de Hughes, la troupe de Ruff est privée de Hamilton, des attaquants Miles Wood et Ryan McLeod, ainsi que de leurs deux meilleurs gardiens, Mackenzie Blackwood et Bernier, dont les noms figurent tous sur la liste des blessés.

Cette semaine, l’équipe du New Jersey confiera son filet au vétéran Jon Gillies et à la recrue Nico Daws.

L’ex-défenseur vedette du Tricolore P. K. Subban devait disputer d’ailleurs son 800e match en carrière contre les Sénateurs, lundi. En 154 rencontres avec les Devils, il a inscrit 14 buts et 52 points.