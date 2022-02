De l’adversité pour Joël Bouchard à la barre des Gulls

Les premiers pas de Joël Bouchard à titre d’entraîneur-chef des Gulls de San Diego, filiale des Ducks d’Anaheim n’ont pas été de tout repos, lui qui revendique une fiche de 14-20-2 depuis son arrivée en Californie.

Tout d’abord, l’ancien pilote du Rocket de Laval a vu celui qui l’a engagé, le directeur général des Canards, Bob Murray être remplacé par Pat Verbeek en plus de devoir composer avec la COVID-19 qui a fait rage au sein de sa troupe.

«La réalité est que l’on a été très affecté par la COVID-19. On a été sur la touche pendant une période de trois semaines. Par la suite, on a joué des matchs avec un alignement extrêmement réduit. Lors de la dernière rencontre, on avait trois défenseurs qui évoluaient à l’attaque», a exprimé le Québécois de passage à l’émission JiC, lundi soir.

«Ceci étant dit, les gars ont très bien réagi. Je suis très content de ça! Maintenant, on a une deuxième moitié de saison devant nous. Il y a eu beaucoup de brouhaha, beaucoup d’incertitudes et beaucoup de mouvements de personnel, mais on va tous grandir de ça», a renchéri le coloré homme de hockey.

Le développement en avant-plan

La Ligue américaine de hockey (LAH) est un circuit où il y a énormément d’impondérables. Nombreux rappels de joueurs et changements d’effectif sont au rendez-vous et les entraîneurs se doivent, malgré tout, de composer avec ce qu’ils ont sous la main, peu importe les scénarios.

«Comme entraîneur dans la LAH, mon mandat est de développer des joueurs comme Jacob Perreault, Benoit-Olivier Groulx et compagnie. On un travail à faire avec nos jeunes espoirs. On leur a donné un rôle de premier plan et ils ont bien performé», toujours selon Bouchard.

L’approche fait foi de tout

«C’est la seule chose qu’on peut vraiment gérer. Moi, mon boulot n’est pas de me fâcher contre la situation, mais de trouver des solutions. On a battu les meilleures équipes de notre division, et ce, avec des alignements réduits», a-t-il conclu.

