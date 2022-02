Ces deux artistes québécoises se prêtent au jeu et testent des sports à l’aveugle

La pratique d’un sport comporte de nombreux bienfaits autant au niveau psychologique, physique que social, mais lorsqu’une personne est privée de la vision, ce n’est pas toujours aussi simple.

Afin de démontrer qu’il est possible de pratiquer un sport, peu importe ses limitations, la Fondation des Aveugles du Québec a proposé à deux artistes, Ariane-Li Simard-Côté et Barbara Secours, de se mettre dans les souliers d’une personne qui vit avec un handicap visuel en testant différents sports à l’aveugle en compagnie de moniteurs.

Dans ces capsules vidéo, elles ont mis au banc d’essai: le ski alpin, le ski de fond, le hockey, le vélo tandem et la course à pied. Par le fait même, elles offrent une vitrine sur le quotidien de jeunes handicapés visuels pour qui la pratique d’un sport a changé leur vie.

Durant la pratique de ces sports, les deux artistes avaient les yeux bandés ou elles portaient un simulateur de basse vision. Elles étaient accompagnées d’un moniteur formé par la Fondation des Aveugles du Québec qui s’occupait de les guider, mais également de les rassurer et de développer un climat de confiance.

Elles ont pu ainsi faire l’expérience des techniques de guide et de familiarisation avec l’équipement. «Le dossard est un outil incontournable qui nous permet de nous créer une bulle et d’indiquer aux gens autour de nous que des personnes non voyantes pratiquent une activité sportive afin qu’on nous laisse plus d’espace», explique le guide.

Pendant l’activité, le moniteur était à proximité – généralement sur le côté ou dans d’autres situations à l’arrière – afin de les aider à retrouver l'équilibre et leurs repères. La communication et la confiance étaient également primordiales afin d’anticiper les virages, les changements de dénivelé, les arrêts, etc.

«Grâce au soutien du guide, qui utilise des techniques appropriées, je me suis sentie en confiance tout au long de l’activité. Afin d’assurer ma sécurité, il s’est bien adapté à mon rythme», partage Barbara Secours.

Pour Ariane-Li Simard-Côté, qui est habituée à faire des voix de GPS à titre professionnel, l’expérience d’être guidée à son tour a été très enrichissante. «Le moniteur m’a donné des consignes claires et précises en s’adaptant à ma cadence. Comme je ne voyais pas, j’avais l’impression que mes autres sens étaient exacerbés. Je dois avouer que j’étais stressée à certains moments, mais j’ai beaucoup appris de cette expérience.»

Une précieuse équipe de moniteurs

Les 40 moniteurs formés par la Fondation jouent un rôle clé pour permettre à ces jeunes de pratiquer l’une ou plusieurs activités sportives en toute sécurité.

Pour être moniteur, il faut absolument recevoir une formation sur les techniques de guide. Cette dernière vous enseigne notamment à vous adapter au rythme des jeunes, à respecter leurs limites tout en les amenant à se dépasser.

À la suite du visionnement des capsules vidéo, vous aurez compris que la communication est primordiale entre le guide et la personne non voyante afin d’établir un climat de confiance. «Lorsqu’on guide, 90 % de l’exercice repose sur la confiance entre les participants et l’équipe de moniteurs», souligne Maxime, un guide de la Fondation.

Une programmation variée, possible grâce aux généreux donateurs

Heureusement, la Fondation des Aveugles du Québec est présente afin de rendre le sport plus accessible et ainsi permettre aux jeunes de briser leur isolement et de développer leurs habiletés sociales.

Pour leur permettre de relever des défis personnels, la Fondation offre aux jeunes handicapés visuels, âgés de 6 à 18 ans, une programmation diversifiée d’activités sportives comme le ski alpin, le ski de fond, le patin à glace, le vélo tandem et la course à pied.

Chaque année, la Fondation organise également un camp de jour et un camp de vacances. Ces deux programmes, qui se déroulent pendant la saison estivale, proposent différents ateliers thématiques pour le bonheur des petits comme des plus grands.

Depuis plus de 30 ans, la Fondation fait une différence dans le quotidien des personnes qui vivent avec une déficience visuelle complète ou partielle. Les dons récoltés chaque année permettent à des milliers de jeunes handicapés visuels de bouger et d’avoir accès à différentes activités sportives, récréatives et culturelles dans une ambiance amicale et sécuritaire.

Vous souhaitez suivre la formation pour guider les jeunes handicapés visuels dans la pratique d’un sport? Communiquez avec la Fondation des Aveugles du Québec pour devenir moniteur ou bénévole!