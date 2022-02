Breza ou Pantemis? «C’est 50-50»

Le camp d’entraînement du CF Montréal se poursuit toujours en Floride.

Sebastian Breza ou James Pantemis? C’est LA grande question au camp d’entraînement du CF Montréal en Floride.

S’il y a un élément à surveiller particulièrement, c’est bien le duel que se livrent les deux gardiens pour le poste de numéro un.

«La bataille la plus pressante et la plus claire, c’est dans les buts. Personnellement, je ne sais pas qui je choisirais. Breza est plus gros et grand et plus charismatique pour ses défenseurs dans sa surface, mais je pense que Pantemis est meilleur techniquement. Pour moi, c’est 50-50», a lancé le descripteur des matchs de l’équipe à TVA Sports, Frédéric Lord, à l’émission JiC lundi.

«Je pense que ce n’est pas clair non plus dans la tête de Wilfried Nancy, a répliqué notre analyste Vincent Destouches. Il y a une vraie bataille. Je pense même qu’on va en entendre parler pendant toute l’année.»

Selon lui, il y a aussi une intéressante lutte en défense. «Il y a six défenseurs centraux de bon calibre. Ça va se battre. Mais c’est un beau problème à avoir.»

Voyez ce segment de l’émission JiC dans la vidéo ci-dessus.