Alex Ovechkin n’affrontera pas le CH

Même s’il pouvait être de l’affrontement des siens de mardi, il est déjà assuré que l’attaquant des Capitals de Washington Alex Ovechkin ne sera pas en mesure d’affronter le Canadien de Montréal jeudi soir au Centre Bell.

En effet, les restrictions québécoises obligent une personne qui reçoit un diagnostic positif à la COVID-19 de s’isoler pendant une période de 10 jours.

«Ovi» a été contraint de se soumettre au protocole concernant le virus de la Ligue nationale de hockey (LNH) mercredi dernier. Il a ainsi raté l’affrontement des siens de mercredi dernier contre les Oilers d’Edmonton et les activités du week-end du match des étoiles.

Le franc-tireur pourrait renouer avec ses coéquipiers mardi soir – contre les Blue Jackets – s’il reçoit un diagnostic négatif d’ici là.

«Je pense que ça dépend de comment il se sent, mais la dernière fois, je pense qu'il avait raté 10 jours (lorsqu'il avait été placé sur le protocole de la COVID-19 l'an dernier), et il n'y avait aucune chance de pouvoir le garder à l'extérieur de la formation plus longtemps, a dit l’entraîneur-chef Peter Laviolette, dont les propos ont été traduits par le site francophone de la LNH. J'imagine donc que s'il s'absente pendant six jours, il voudra être de retour en action tout de suite.»

En 46 rencontres jusqu’à maintenant en 2021-2022, Ovechkin a inscrit 29 buts et fourni autant de mentions d’aide pour 58 points.