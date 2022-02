Patrice Bergeron a pris Nick Suzuki sous son aile

Publié aujourd'hui à 18h17

Mis à jouraujourd'hui à 18h17

Avez-vous déjà rencontré votre idole?

Souvenez-vous des émotions que vous avez vécues lorsque ce moment est arrivé dans votre vie.

Votre rythme cardiaque a assurément augmenté. Vous aviez les mains moites. Vous étiez à court de mots. Vous aviez mille et une question, mais vous ne saviez sûrement plus laquelle poser en premier.

C’est exactement ces émotions qu’a vécues Nick Suzuki durant le week-end des étoiles de la LNH. Il a eu le grand bonheur de rencontrer pour la première fois son idole, Patrice Bergeron.

C’est la vice-présidente des communications des Canadiens, Chantal Machabée, qui s’est chargée d’organiser cette première rencontre.

Alors que Suzuki était hésitant, parce qu’il ne voulait pas déranger Bergeron, Chantal a insisté auprès du no 14 du Tricolore.

«J’ai dit à Nick que je connaissais très bien Patrice et que j’allais aller lui parler. J’ai dit à Nick que Patrice est un homme extraordinaire», m’a-t-elle raconté. Ainsi, Chantal est allée voir Bergeron pour lui dire que Suzuki l’avait toujours eu en admiration. Sans hésiter, Bergeron a accepté l’invitation et Chantal l’a remercié sincèrement.

Nick se fait de nouveaux amis cette fin de semaine.



Nick's making new friends in Vegas.#MatchDesÉtoiles | #NHLAllStar pic.twitter.com/f8VivSwEC6 — Canadiens Montréal (@CanadiensMTL) February 5, 2022

C’est ainsi que les deux se sont rencontrés pour la première fois dans le corridor du T-Mobile Arena avant le concours d’habiletés. Suzuki et Bergeron ont pu alors discuter.

«C’est un homme spécial», m’a dit Suzuki lorsque je l’ai croisé à l’aéroport de Las Vegas pour notre vol de retour vers Montréal.

En fait, ce ne fut pas la seule fois que Bergeron et Suzuki ont pu échanger lors du week-end. On peut dire sans se tromper que Bergeron a pris sous son aile le jeune joueur de centre des Canadiens tant lors du concours d’habiletés que lors du match.

«C’était très amical. On a parlé de plusieurs choses afin d’apprendre à mieux se connaître. On a parlé de nos familles, de la ville de Montréal et j’ai pu rencontrer ses trois enfants, mais on n’a pas parlé de hockey», a précisé Suzuki.

Jouant tous les deux pour l’équipe de la section Atlantique, Suzuki et Bergeron ne se sont toutefois pas retrouvés ensemble en même temps sur la glace durant leur match. Cependant, cela n’a pas empêché Suzuki d’en apprendre davantage sur son idole.

«Je l’ai regardé attentivement. De le voir de près de la sorte a été très enrichissant pour moi.»

C’est quand même extraordinaire de voir que Bergeron, le capitaine des Bruins de Boston, ait pris le temps d’aider Nick Suzuki qui est le joueur de centre des Canadiens, l’ennemi juré des Bruins.

Patrice Bergeron est pour moi le Jean Béliveau des temps modernes. Humble, respectueux, articulé, talentueux et déterminé, Bergeron est un joueur et un homme parfait.

Nous souhaitons tous que son influence ait un impact sur la carrière de Nick Suzuki.