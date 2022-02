Matthew Shiltz rebondit à Hamilton

Deux jours après avoir été libéré par les Alouettes de Montréal, le quart-arrière Matthew Shiltz a été embauché par les Tiger-Cats de Hamilton dimanche.

L’américain de 29 ans était un membre des Moineaux lors des quatre dernières saisons de la Ligue canadienne de football (LCF). Il a été de la formation des «Als» pour 50 rencontres et a obtenu cinq départs.

En 2021, il est venu en relève à Vernon Adams fils, après que ce dernier est subi une blessure à une épaule lors de la huitième semaine d’activités. Il a obtenu trois départs, avant de voir le vétéran Trevor Harris lui subtiliser son poste.

Shiltz a complété 49 des 78 passes qu’il a tentées pour 760 verges et trois touchés en 2021. Son départ de chez les Alouettes a été annoncé en même temps que l’embauche pour une saison du vétéran américain Dominique Davis.

«J’ai tout apprécié à propos de la ville de Montréal, où je me suis senti à la maison pendant les cinq dernières années! Merci aux partisans, aux membres du personnel, aux entraîneurs et aux joueurs avec qui j’ai partagé le vestiaire. Je me suis forgé des souvenirs précieux avec ces gars-là. Je suis excité de voir ce que le futur me réserve», a écrit Shiltz sur son compte Twitter.