L'Association américaine triomphe au Pro Bowl

Les étoiles de l'Association américaine ont brillé de tous leurs feux au Pro Bowl de la NFL, dimanche à Las Vegas, éclipsant au passage celles de la Nationale 41 à 35.

L'équipe de l'Américaine s’est réellement distancée au troisième quart, grâce à deux touchés en l’espace de quelques minutes. Le quart-arrière des Patriots de la Nouvelle-Angleterre Mac Jones a d’abord rejoint le receveur des Raiders de Las Vegas Hunter Renfrow sur une distance de cinq verges, pour un majeur, puis le receveur de passes des Bills de Buffalo Stefon Diggs a franchi quatre verges sur une course pour porter la marque à 41 à 21 en faveur des vainqueurs.

C’est toutefois le pivot des Chargers de Los Angeles Justin Herbert qui s’est vu décerner le titre du joueur le plus utile de la rencontre. L’athlète de 23 ans a peu joué, lui qui a partagé le poste derrière le centre avec Jones et Patrick Mahomes, mais il a tout de même complété sept de ses 11 relais pour 98 verges. Il a aussi rejoint l’ailier rapproché des Ravens de Baltimore Mark Andrews à deux reprises dans la zone des buts et a été victime d’une interception.

Pour sa part, le chasseur de quarts des Raiders Maxx Crosby a comblé les partisans de son équipe réunis au Allegiant Stadium, en s’emparant du titre de meilleur joueur défensif. Non seulement a-t-il réussi deux sacs du quart, mais il a aussi réalisé trois plaqués pour des pertes de terrain et rabattu trois passes.

Dans le camp de l'Association nationale, le pivot Kyler Murray a amassé des statistiques impressionnantes, lui qui était en poste lors de la tentative de remontée des siens. Il a complété 18 de ses 27 remises, pour 160 verges, en plus de rejoindre un receveur pour un majeur à trois occasions, contre une seule interception.

Comme à son habitude, le Pro Bowl précède d’une semaine le Super Bowl, qui mettra en scène les Rams de Los Angeles et les Bengals de Cincinnati, le 13 février, au SoFi Stadium.