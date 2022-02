«La pause est arrivée à un bien mauvais moment»

Connor McDavid a l’impression que les Oilers d’Edmonton sont finalement sortis de leur torpeur.

Avant la pause du match des étoiles, la formation albertaine a maintenu un dossier de 5-0-1. Précédemment, les Oilers avaient baissé pavillon sept fois en autant de sorties.

«J’ai l’impression que tout le monde a retrouvé sa confiance dans notre vestiaire, tout le monde à retrouver son "mojo", a déclaré McDavid, dont les propos ont été rapportés par le site web de la Ligue nationale de hockey (LNH). C’est plaisant d’être dans notre vestiaire présentement.»

L’Ontarien de 25 ans n’est toutefois pas en mesure de mettre le doigt sur ce qui a permis aux siens de renouer avec le succès.

«Nous trouvons simplement des façons de gagner. [Pendant notre série de défaites], je disais que nous trouvions des moyens de perdre. Présentement, nous trouvons le moyen de l’emporter. Je ne sais pas vraiment ce que nous faisons de différent.»

McDavid, qui était avec les autres vedettes de la LNH à Vegas ce week-end, aurait préféré que son équipe continue de jouer.

«Cette pause arrive à un bien mauvais moment pour nous, alors que les gars commençaient à se sentir bien, a soulevé le premier choix au total du repêchage de 2015. Nous aurions aimé continuer de jouer. La pause est arrivée à un mauvais moment, mais nous n’avons pas d’autre chose que de reprendre là où nous avons laissé.»

Des fleurs pour Kane

De son côté, l’attaquant Leon Draisaitl pense que ses coéquipiers et lui ne doivent pas simplement se contenter d’être heureux d’avoir mis fin à leurs insuccès, mais qu’ils doivent plutôt apprendre de ceux-ci.

«Je pense que notre série de défaites a duré trop longtemps, mais nous nous devons d’apprendre de cela et devenir meilleurs comme équipe, a dit l’Allemand. Quand tu t’en sors, je crois que tu deviens plus fort mentalement et ça fait en sorte que tu deviens une meilleure équipe.»

Draisaitl a aussi parlé de l’arrivée d’Evander Kane, qui a amassé deux buts et une mention d’aide pour trois points en autant de matchs depuis qu’il s’est joint aux Oilers le 28 janvier dernier.

«Il est un peu en retard quand on parle des matchs disputés cette saison, mais il joue de mieux en mieux depuis qu’il est avec nous. Nous ne pourrions pas espérer plus. Il a produit et a été bon.»

Même son de cloche du côté de McDavid.

«Les gars l’ont accueilli à bras ouverts, a affirmé le capitaine des Oilers. C’est l’un de nos gars qui ont très bien joué. Il ne sera que meilleur une fois qu’il aura trouvé tous ses repères.»

Les Oilers de McDavid, Draisaitl et Kane reprendront l’action mardi soir, alors que les Golden Knights de Vegas seront de passage au Rogers Place. Il s’agira par ailleurs d’un premier match d’une série de trois rencontres présentées au domicile des Oilers.