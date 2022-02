«Ça me brise le coeur»

Si vous peinez à demeurer tranquille lors de la prestation d’un athlète olympique, imaginez ce que doivent ressentir les parents de ces sportifs.

Dimanche matin, les sœurs Chloé et Justine Dufour-Lapointe n’ont pas été en mesure de prendre part à la finale ultime des bosses de ski acrobatique à l’occasion des Jeux olympiques de Pékin, terminant respectivement 9e et 20e.

En entrevue à l’émission «Salut Bonjour Week-end», les parents des deux skieuses ont confié au journaliste Jean-Michel Bourque comment s’était déroulée leur matinée, qu’on devine fertile en émotions.

«Ce matin, j’ai eu la tristesse de voir Justine manquer sa performance», a d’abord lancé Johanne Dufour, la matriarche, en référence à la chute de sa fille survenue un peu plus tôt.

«Ça me brise le cœur, c’est certain, car les quatre dernières années n’ont pas été faciles pour les athlètes. Pour Chloé, je crois qu’elle doit être contente de sa performance. Une neuvième place, ce n’est pas mauvais du tout. Et à 30 ans, tenter une manœuvre comme elle l’a fait... Wow! Elle a toute mon admiration.»

Voyez l'entretien complet en vidéo principale.